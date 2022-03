Grande Fratello Vip: dopo la lite in diretta, la denuncia

Avrà conseguenze legali la furiosa lite scoppiata al Grande Fratello. Dopo il battibecco in diretta sono in arrivo anche le cause legali

Non è passata in cavalleria una furibonda lite in diretta scoppiata nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti, dopo essersi fronteggiati, hanno lasciato il reality a seguito del televoto. Poco prima si erano scagliati l’uno contro l’altro in un duro scontro in diretta tv. Accuse dure di “protezione” con la promessa di indagare su alcune frasi irripetibili.

Parole che hanno avuto un seguito, visto che nonostante la fine dell’esperienza nel reality, uno dei due contendenti è pronto ad adire alle vie legali. Entrambi si sono caratterizzati per aver litigato spesso e volentieri un po’ con tutti. In questo caso i protagonisti sono davvero effervescenti. Parliamo di Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo, arrivati ai ferri corti e protagonista di una incredibile lite.

Grande Fratello Vip, furibonda lite: arriva la denuncia?

Basciano ha parlato di una frase pronunciata dall’attrice che secondo lui era da squalifica, ma che sarebbe stata “coperta” dalla produzione per proteggere la Caldonazzo. Lei, molto seccata, ha smentito tutto. Eppure sul web girano video che sembrano andare verso quella direzione, ma la frase incriminata non si sente. Per questo Alessandro ha promesso di indagare per svelare cosa abbia detto la Caldonazzo.

Lei è molto seccata, e a quanto pare vuole denunciare Alessandro. Nathaly sostiene di essere in buona fede, anche se il pubblico si è diviso. In ogni caso, l’ipotesi è di una querela per calunnia, vale a dire una denuncia senza fondamento. Sarà davvero così? Intanto anche l’opinionista Adriana Volpe ha espresso critiche molto dure nei confronti dell’ex attrice.

La sua improvvisa uscita di lunedì scorso ha spiazzato tutti: questa sera Alessandro farà il suo ritorno nello studio di #GFVIP, ma non solo… c’è ancora qualche conto in sospeso da risolvere con Sophie! 🔥 pic.twitter.com/o4j4SW3Ge4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022