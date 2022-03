Peaky Blinders: ci sarà un film nel 2023? La decisione è stata presa

Peaky Blinders 6 sarà l’ultimo capitolo della fortunata serie tv ideata da Steven Knight. Quale sarà il finale? Ecco tutte le anticipazioni

Peaky Blinders è una serie tv prodotta dalla BBC e distribuita da Netflix. Questo show è ambientato a Birmingham, in Inghilterra, immediatamente dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e vede come protagonisti gli Shelby, una famiglia molto potente che prova ad avere il controllo sulla città, espandendosi con il passar delle stagioni anche nel resto del territorio britannico.

Le avventure di Thomas Shelby e della sua famiglia hanno attirato l’interesse di moltissimi spettatori. Sin dal 2013, anno in cui è andata in onda la prima stagione, Peaky Blinders ha ottenuto ottimi risultati. La serie è arrivata alla sesta ed ultima stagione ed è partita il 27 febbraio in Gran Bretagna, mentre sarà disponibile in Italia su Netflix a partire da aprile. La data non è ancora ufficiale.

La sesta stagione, esattamente come le prime cinque, sarà composta da sei episodi dalla durata di circa un’ora. Nella versione originale, il primo episodio è intitolato Black Day. Sul finale della sesta stagione esistono diverse teorie e speculazioni, ma qual è la verità? E sarà veramente l’ultima stagione o ci sarà un film che avrà come protagonisti tutti gli Shelby? È proprio ciò che vogliamo scoprire oggi, quindi mettiti comodo e goditi la lettura!

Peaky Blinders, anticipazioni della sesta stagione

Abbiamo atteso più di due anni ma finalmente ci siamo: l’ultima stagione di Peaky Blinders è pronta e sarà disponibile su Netflix tra qualche settimana. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il colosso statunitense dovrebbe caricare la sesta stagione entro la fine di aprile. Non è ancora chiaro se, come è già accaduto in passato, saranno disponibili subito tutti gli episodi o se ci sarà un caricamento parziale.

I sei episodi dureranno circa sessanta minuti, come da tradizione per la serie ideata da Steven Knight. Abbiamo già visto quali sono le principali curiosità su Peaky Blinders, ma quale sarà il finale? L’autore ha anticipato che si tratterà di qualcosa di epico, quindi difficilmente dimenticheremo (come è già successo con La casa di carta, ma sarà veramente l’ultima stagione?) gli ultimi minuti del sesto episodio di questa stagione. Ma ci sarà un seguito?

Pare proprio di si. La notizia certa è che la sesta stagione di Peaky Blinders terminerà con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, poi ci sarà un film. La pellicola dovrebbe coinvolgere tutti i principali protagonisti, anche se nella sesta stagione potrebbe uscire di scena qualche pezzo grosso. Il film sarà girato nel 2023 e potrebbe arrivare nelle sale di tutto il mondo nel 2024. Le date non sono ancora ufficiali e saranno probabilmente annunciate da Steven Knight soltanto dopo la messa in onda su Netflix della sesta stagione, prevista per il mese di aprile.