Oroscopo 5 marzo 2022: Top Capricorno e Flop Sagittario, che giornata!

Nervi saldi cari amici dell’Oroscopo di Instanews, perché oggi ne vedremo delle belle! Le Case Celesti vivranno momenti di grande intensità, perché le energie saranno le vere protagoniste. Entusiasmo e voglia di crescere sconvolgeranno i piani. Infatti, saranno i più abili coloro che trarranno delle ottime soddisfazioni dagli eventi che si esauriscono durante la Congiunzione Sole-Giove!

Occhi al cielo, c’è l’Universo che ci accoglie con tutti i suoi misteri. Svelarli è impossibile, ma conoscere sé stessi in un percorso spirituale, può essere quella chiave di lettura che permette di evolvere nella versione migliore di ognuno di noi. L’Oroscopo di oggi avrà come protagoniste speranza e fortuna, due elementi che in alcuni casi doneranno grandi energie e voglia di migliorarsi, ma in altri ci saranno delle conseguenze poco piacevoli, specialmente se il periodo in questione è già difficile. Analizziamo e scopriamo qualcosa di più della Congiunzione Sole- Giove.

Passare la giornata ad osservare il cielo, potrebbe essere la soluzione per molti segni zodiacali che oggi vivranno delle tensioni di un certo livello. Marzo è pazzerello, e di conseguenza anche l’Oroscopo sembra adeguarsi a questo mood un po’ particolare. Il transito principale è proprio la Congiunzione Sole-Giove!

Innanzitutto, con la Congiunzione si fa riferimento ad un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento. In questo caso, è nello specifico un Sinodo, cioè l’incontro tra il Sole e un pianeta, cioè Giove, quello della crescita e della fortuna. Appunto, prende il nome dal Padre di tutti gli Dei!

Questi sono posti nello stesso punto dello Zodiaco. Cosa succede? Entrambi provocheranno degli scombussolamenti nelle vite delle Case Celesti, perché ci saranno nuove dinamiche. Ci sarà chi vivrà con tanto entusiasmo questa voglia di cambiare e di diventare migliore, ma anche coloro che non ce la faranno perché hanno vissuto troppe rivoluzioni, sia interiori che esteriori.

L’essere ottimisti e osare può essere un valido modo per affrontare la sorte, ma non per questo segni che hanno questo atteggiamento per eccellenza, in primis il Sagittario, vivranno una situazione favorevole. Nello specifico, proprio lui non vivrà bene la giornata, perché è l’ultimo!

Quindi, se l’ottimismo non salva, cosa occorre fare per accettare il mare mosso in arrivo con tutti i suoi pesci? Consultate le previsioni di oggi e i consigli per i fortunati e gli sfortunati.

Oroscopo: una vittoria per il Capricorno, e non solo!

Partiamo da una squadra di gente decisa e imbattibile: Capricorno, Aquario e Bilancia. Senza dubbio si tratta di tre teste calde con le idee chiare, ma nonostante questo loro atteggiamento sapranno ben gestire il destino, anzi cavalcheranno l’onda. Terra, aria e ancora aria, sono i rispettivi elementi dei protagonisti del podio di oggi. Se sei del Cancro sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. Dopo aver battuto la testa con i tuoi innumerevoli errori, sei colto da un’energia pazzesca. Questa si riverserà nel mondo del lavoro, dove vivrai un successo senza precedenti. Cioè? Il transito favorisce il tuo avanzamento di carriera, osa e non stentare. In amore sarai sereno e tranquillo. Consigli: sfrutta questo cielo che insieme alla tua organizzazione impeccabile ti rende al top.

Passiamo all’Aquario, il ribelle che non si fa mettere i piedi in testa, ma che è fin troppo buono quando entrano in gioco i sentimenti. In amore ci sono delle buone possibilità di raggiungere i vostri desideri, ma non farti prendere dal panico per sbagli del passato, anzi impara da questi. Al lavoro sarai ancora più carico. Consigli: la Congiunzione è un ottimo trampolino di lancio per ricominciare, ne hai bisogno.

Che dire della Bilancia? Il segno più elegante dello Zodiaco mette in gioco le sue abilità comunicative e intellettuali. Come l’aria, l’elemento che ti governa, sei pronto ad adattarti al vento del cambiamento, e sei più carico che mai sul posto di lavoro. In amore hai vissuto delle turbolenze, parlane con la persona che ami, e rimettiti in carreggiata. Consigli: la vita è fatta per osare a volte, non sentirti insicuro e non essere permaloso.

Pessimo cielo per il Sagittario e per qualcun altro!

Niente di bello si prospetta per questa triade malmessa: Sagittario, Pesci e Ariete. Diciamo che è un periodo un po’ no, perché sembra sempre che la il destino sia avverso. Nella giornata le situazioni non cambieranno molto, ma come ben sapete, è dalle difficoltà che si diventa ancora più grandi, e voi puntate in alto. Fuoco, acqua e fuoco sono i vostri elementi, usateli bene. Se sei dei Gemelli sei al quarto posto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal più ottimista dello Zodiaco, il Sagittario. C’è una vera incoerenza nell’Oroscopo di oggi, e la ragione risiede nel fatto che tu hai sempre questo mood. Vedi il bicchiere mezzo pieno e mani vuoto, com’è possibile che non riesci e gestire la ventata di entusiasmo in arrivo? La ragione è data dal fatto che hai già poche energie. In amore fai più attenzione al partner, mentre è sul posto di lavoro che il transito ti influenza di più. Consigli: la situazione è turbolenta, chiedi aiuto a chi è più esperto di te, ascolta i grandi.

Passiamo ai Pesci, il segno più profondo e mistico che ci sia. La Congiunzione è un ottimo modo per riprendersi, ma non ci riesci proprio a farti cogliere dell’entusiasmo. Ti hanno prosciugato le energie sia al lavoro che in amore, e sei caduto in uno stato pessimista irrisolvibile. Consigli: trova un momento pe divertirti, svagarti e non pensare a nulla, hai bisogno di gente positiva, elimina quella tossica.

Infine, ma non meno importante, c’è il guerriero per eccellenza, l’Ariete. Sei fatto per vincere, e chi punta in alto deve soffrire. Vivi alti e bassi dall’inizio dell’anno e il transito non ti condiziona molto, ma c’è una ragione che ti spinge a superare tutto: la voglia di raggiungere i tuoi sogni. Al lavoro devi mantenere la calma, mentre in amore ci potrebbe essere qualcosa che ti farà riprendere da tutto questo stress. Consigli: accogli il destino, non essere combattivo con tutto quello che ti capita, le cose belle arrivano per chi sa aspettare.