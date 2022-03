Il mondo dello spettacolo è sempre la fonte di gossip preferita del pubblico a casa, specialmente quando si parla dei concorrenti del Grande Fratello Vip. A parlare è l’ex vippona più chiacchierata degli ultimi tempi. Calciatori che le fanno la corte e rumors inediti, ecco di chi stiamo parlando.

Essere al centro del gossip è senza dubbio un ottimo modo per rimanere al centro dell’attenzione. Sarà la tecnica furbissima di questa ex vippona, oppure si tratta di un colpo di scena inaspettato? Quello che a noi serve sapere sono i dettagli, soprattutto gli aspetti che non erano mai stati rivelati sulla sue relazioni. La verità è venuta a galla.

Le news sui beniamini della casa più spiata d’Italia non possono mancare, specialmente quando le notizie sono così scottanti. L’ex vippona ha parlato, confessando qualcosa di inedito, ma soprattutto di inaspettato. Che le emozioni siano tante all’interno del Grande Fratello Vip, è vero, ma anche fuori non si scherza.

Reduce da degli incontri di una certa importanza, confessa quello che le è accaduto, ma non solo. Decide di esprimere il suo pensiero su fatti accaduti durante la diretta. Infatti, non perde occasione per dire la sua.

Con schiettezza e sincerità, la gieffina rivela una notizia bomba.

Ex vippona senza filtri e censure, ecco chi le scrive!

Che la situazione all’interno del GF Vip sia ricca di tensioni è vero, ma come detto poco fa, anche fuori non si scherza. La protagonista della notizia di oggi aveva già replicato pesantemente all’attacco fatto da Signorini, ma con le parole dichiarate, sembra proprio che non ci sia alcun modo per placare le sue intenzioni. Senza dubbio non le piace chi le mette i piedi in faccia, così si difende raccontando lei stessa ciò che la riguarda.

Si tratta proprio della little sister Selassié, Clarissa! La giovane influencer e aspirante vip, non è più una concorrente della casa del GF Vip, ma questo non la ferma nell’essere al centro del gossip. La Princess aveva fatto parlare di sé per la relazione con Antonio Medugno, che è tra gli ultimi arrivati, ma qui c’è il colpo di scena.

Infatti, Clarissa si lascia andare ad un amaro sfogo sui social nei suoi confronti, ma oggi scaglia un altro colpo. Perché non solo ribadisce di non aver apprezzato affatto il comportamento del ragazzo alleatosi con quelle che per lei sono due vipere, Nathaly Caldonazzo e Delia Duran, ma dice anche che adesso potrebbe restarci male per le sue ultime azioni.

In merito a quello che pensa su di lui e alla sua situazione sentimentale, decide di rivelare tutto:

“Antonio? Il mio ex? Non lo so… tecnicamente non ci siamo mai… però è complicata perché io ero single, anche lui ma io frequento un altro ragazzo e non so cosa possa succedere, ho un po’ paura.

Chi sto frequentando? Non può uscire questo nome altrimenti Antonio non mi parla mai più anche perché lui è molto geloso, vediamo… Quando ho dato l’ultimo bacio? Venerdì notte… com’era? Carino dai, passabile.”

Insomma, non è proprio una dichiarazione da prendere alla leggera, perché in qualche frase smonta il rapporto con il bel Medugno, e presenta un altro ragazzo, ma non solo. La cosa che più sconvolge è che potrebbe essere un calciatore! La Selassié dice:

“Il calciatore più famoso che mi ha scritto su Instagram in questo periodo? Uno dell’Inter ma è fidanzato. A me non piacciono molto i calciatori, devo essere sincera. Li vedo poco seri e come Jessica non voglio perdite di tempo.”

Diciamo che la bomba è stata sganciata, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.