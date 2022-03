Test del portafogli: scegline uno e scopri dove risiede il tuo successo

By

Scegli il portafoglio che più ti piace e scopri dove risiede il tuo successo con questo semplice test

Già da quando siamo bambini, sogniamo sul nostro futuro. Ci domandiamo chi diventeremo, quale lavoro faremo, se ci sposeremo o meno. Fantasticare su quello che avverrà da qui a dieci anni è molto divertente, ma mette anche un po’ di ansia.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del portafogli. Divertendoti con noi, scoprirai quale è la miglior via per raggiungere il tuo successo. Un piccolo aiuto per vederci più chiaro basato tutto su una semplice, ma anche importante scelta.

Scopriamo i nostri portafogli

Test: scegli un portafogli e scopri come arrivare al successo

In questo test del portafogli ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quello che più ti piace a livello visivo e scopri quale è il giusto percorso per raggiungere il tuo successo.

Divertiti con noi, ma prima vediamo le opzioni!

1) Uno

La tua ricchezza è modulata solo dalla tua testa. Se segui la razionalità, raggiungerai il successo che meriti.

Il pensiero logico, l’apertura mentale e le tue idee innovative ti aiuteranno a sentirti realizzata in qualsiasi tipologia di attività commerciale.

Nel tuo futuro ti vediamo nei panni dello scienziato o dell’avvocato. Due branche diverse che si accomunano grazie alla capacità di sfornare sempre nuove idee.

2) Due

Il tuo successo riguarda un settore che non potrebbe piacerti, ma che è fatto ad hoc per te. Si tratta di un contesto confortevole, come la tua casa. Fare i lavoretti, pulire, cucinare, ristrutturare, faranno parte del tuo grande guadagno.

Il fatto è che tu ami ospitare le persone e farle sentire a loro agio. Perciò sei sempre disposta nel rendere la loro vita più comoda, semplice e facile.

3) Tre

La tua scelta rivela che il percorso per il tuo successo si basa sull’essere avido. Non stiamo parlando di tuoi interessi personali, ma di avidità di vita.

Ami provare tutto ciò che ti dà piacere e sei pronto a dare piacere a chi ti circonda.

Infatti, i contesti perfetti per il tuo successo sono l’intrattenimento e/o la ristorazione. Uno di questi due lavori ti porterà soddisfazione personale, gioia e tanto piacere.

4) Quattro

Il tuo successo si basa sulla purezza dei pensieri, la coerenza e moralità. Le bugie, i tradimenti e gli inganni non fanno parte del tuo modo di vivere e ragionare.

Non farti trasportare da scelte che potrebbero essere allettanti, ma che portano del male a qualcuno.

Resta fedele ai tuoi pensieri e istinti, e non commettere meschinità. Solo mantenendo un percorso puro, la fortuna sarà sempre dalla tua parte.

5) Cinque

Devi seguire la tua fede per raggiungere il successo che meriti. Ciò in cui credi ti darà la forza per andare avanti e nessuno intoppo potrà fermarti.

Prima di partire, però, sii convinto di te e credi nelle tue capacità. Se non ti auto motivi te, stai certo che nessun’altro lo farà.

Il miglior lavoro per te deve essere al pubblico con l’obbiettivo di aiutare. Infatti, saresti un ottimo insegnate, psicologo o dottore.

6) Sei

Se questa è la tua scelta, allora la tua strada per il successo si fonda sul tuo desiderio costante di muoverti. Odi la routine e tutto ciò che riguarda la monotonia.

Sport, viaggi, avventure fanno parte della tua vita. Devi riuscire a comprendere quali tra i mille hobby di cui ti occupi è più adatto a te e investire in modo tale da farlo diventare un’attività molto redditizia e che ti piacerà da impazzire