Uomini e Donne Anticipazioni: colpi di scena per Matteo e Gemma

Uomini e Donne è pronto a servire nuovi colpi di scena per i due protagonisti indiscussi di quest’edizione: Matteo Ranieri e Gemma Galgani, che questa volta sia arrivata la volta giusta?

Uomini e Donne è in pausa per qualche giorno sul piccolo schermo degli italiani, ma la grande macchina di Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di fermarsi e negli scorsi giorni sono stati registrati i nuovi appuntamenti che da qui a breve saranno trasmessi su canale 5.

A rivelare il tutto in anteprima sui social è stata la pagina Instagra Uominiedonneclassicoeover, che ha avuto modo di assistere alla nuova registrazione in corso ed ha rivelato che cosa è successo negli studi Elios di Roma. I colpi di scena, come al solito, sono stati all’ordine del giorno e al centro dello studio ci sono stati due dei protagonisti indiscussi di quest’edizione. Per il Trono Over, manco a dirlo, troviamo Gemma Galgani mentre per quanto riguarda lo spazio al Trono Classico troviamo Matteo Ranieri che ha cambiato non poche volte idea durante il suo percorso nel programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: nuova svolta per Gemma e Matteo?

Le anticipazioni di Uomini e Donne iniziano con il Trono Over. Al centro dello studio c’è ancora una volta Gemma Galgani che dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista negli scorsi giorni rivela di avere un forte interesse nei confronti di Franco. Tant’è che dopo aver scoperto la passione per i massaggi di lui, decide di provare a creare una certa intesa di quel tipo tra di loro ma ribadisce ancora una volta che non ha alcun interesse nei suoi confronti e sarebbe inutile iniziare una conoscenza se non ha interesse.

Per la dama di Torino, ormai trapiantata a Roma, non c’è una gioia dal punto di vista sentimentale e deve accontentarsi di proseguire il suo percorso da sola. Sarà lo stesso anche per Matteo Ranieri? Il giovane tronista, dopo il ritorno in studio di Federica Aversano aveva scelto di eliminarla affermando di non aver provato nulla nei suoi confronti durante la sua assenza e per questo non aveva senso continuare a conoscerla.

La ragazza non aveva reagito affatto bene e sceglie di abbandonare lo studio così lui ci ripensa a va a riprenderla e questo momento ci viene mostrato durante il corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Il bel Ranieri ammette di aver commesso un errore ed è pronto a rimediare, ma Federica sarà disposto a perdonarlo?

Non ci resta che attenderne la messa in onda per saperne di più.