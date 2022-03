Miriana Trevisan trema: clamorosa indiscrezione su Biagio D’Anelli

By

Clamorosa indiscrezione di Biagio D’Anelli: Miriana Trevisan trema al GF Vip

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip ed è subito scoccato l’amore. Lei ex volto di Non è la Rai e lui esperto di gossip, sono riusciti a frequentarsi per poco più di un mese e l’amore è sbocciato.

La gieffina, però, continua ad avere messaggi di avvertimento nei confronti di Biagio. Amici e fan mettono in guardia Miriana, perché non credono alla sincerità dell’ex concorrente. C’è chi dice che abbia preparato tutto a tavolino e che abbia sfruttato la showgirl per acquisire fama.

Miriana, però, continua a non dare ascolto a ciò e non vede l’ora di riabbracciare il suo amato quando uscirà dalla Casa.

Ma esce allo scoperto una nuova clamorosa indiscrezione su Biagio e la gieffina inizia a traballare. Scopriamo insieme cosa hanno rivelato

Clamorosa indiscrezione su Biagio D’Anelli: Miriana messa in guardia

Miriana Trevisan si trova da settembre nella Casa del Grande Fratello Vip, mentre il suo neo fidanzato Biagio D’Anelli è uscito da più di un mese dal reality show.

Da quando è uscito il gieffino, però, continuano ad arrivare dei messaggi che mettono in cattiva luce Biagio. Il ragazzo, per mettere a tacere le male lingue, è entrato anche nella Casa, dopo la dovuta quarantena, per dimostrare a Miriana che stanno dicendo solo falsità.

Mentre la gieffina viene distrutta da Sonia Bruganelli, Biagio continua ad andare nei salotti televisivi per parlare della sua storia d’amore e anche per difendersi dalle varie accuse.

Biagio ha fatto un gesto che fa discutere il web e viene poi invitato nello studio di Mattino 5 condotto dalla bravissima Federica Panicucci. Ecco svelate nuove clamorose indiscrezioni.

L’ex concorrente continua a professare grande amore per la showgirl, ma sembra che abbia solo detto tante falsità.

Si vocifera che D’Anelli, prima di entrare al GF Vip, abbia usato brutte parole per descrivere Miriana. Inoltre, sembra che ci siano dei messaggi che rivelano che Biagio, conclusa questa lunghissima edizione, mollerà la fidanzata.

Tutte queste sue azioni sono state fatte solo per guadagnare popolarità.

A mettere il dito nella piaga ci pensano Emanuele Titocchia, Ariana David e Patrizia Gonnelli, ospiti in puntata, che accusano Biagio e tentano di smascherarlo. Vogliono far aprire gli occhi della dolce Trevisan.

#GFVIP, Ci sono dei messaggi contro Miriana da parte di Biagio?! 😏 A #MATTINO5 le donne si scagliano contro Biagio. Dove sarà la verità secondo voi? PIC.TWITTER.COM/6FG7P9YT8W — Mattino5 (@mattino5) MARCH 2, 2022

Biagio D’Anelli, ovviamente, smentisce la clamorosa indiscrezione, ma perché così tante persone dubitano di lui?

I messaggi non sono stati mostrati, bensì sempre più persone definiscono l’esperto di gossip non veritiero. Invidia o, secondo voi, hanno ragione?