Rompicapo: riesci a trovare la balena? E’ impossibile!

Bentornato al consueto appuntamento del rompicapo di Instanews, oggi abbiamo a che fare con gli animali. Trovare la balena in mezzo ai pachiderma sembra assolutamente impossibile, ma c’è un modo. Prova ad osservare attentamente l’immagine, la soluzione è più vicina di quanto credi.

Utilizzare apparecchi elettronici e smartphone non può essere più utile di così. L’informazione, lo svago e la cultura, vengono incentivati dai social media e dalle fonti online, ma tu puoi fare la differenza. Come? Affrontando ogni giorno una sfida che migliorerà le tue abilità, in questo caso visive e di analisi. Il rompicapo ha messo in gioco degli animali, tra gli elefanti trova la balena.

Nell’immagine puoi ben vedere una scena tanto buffa, quanto incasinata! Si tratta di un vero party di elefanti, com’è possibile trovare una balena? Il rompicapo è una vera sfida, proprio perché è al limite dell’assurdo.

Essere in grado di risolvere enigmi del genere implica non solo una buona dose di intelligenza, ma anche tanta attenzione verso i particolari, e diciamolo anche un po’ di furbizia.

Vuoi migliorare le tue capacità di problem solving sul lavoro? Risolvi il rompicapo trovando la balena, e ti svelerò cosa sei riuscito a fare. Se non riesci da solo, scorri l’articolo, ma la sfida l’avrò vinta io.

Rompicapo della balena: la soluzione è sotto i tuoi occhi!

Come se non bastasse, nel nostro sito c’è davvero una vasta gamma di indovinelli divertenti. Prova il rompicapo del mostro indovinando chi non lo è, la verità ti farà letteralmente impazzire. Infatti, è proprio nei dettagli che bisogna riuscire a trovare l’inganno. Ormai dovresti sapere che niente è come sembra, specialmente nell’illusione ottica del party di oggi! Guarda la soluzione, ma non lamentarti se poi hai perso la sfida.

Chi l’avrebbe mai detto che tra un orecchio ed una proboscide si sarebbe nascosta la pinna del cetaceo? Il mammifero marino protagonista della fiaba di Pinocchio, è molto più piccino di quella che dovrebbe essere!

E’ proprio qui il tranello, perché se conosci l’animale e la favola, sai quanto sia grande, certamente più di un elefante. Questo dettaglio potrebbe averti portato fuori strada, ma come ti ho già consigliato, avresti dovuto osservare ben bene i particolari.

Nonostante le piccole differenze tra un pachiderma e l’altro, alla fine si somigliano, quindi dopo che hai ben osservato le linee, dovresti avere chiare ed impresse nella mente le caratteristiche dell’animale.

In tal modo, il tuo cervello riconosce subito le anomalie! Allora, ho vinto anche questa volta, perché ti sei arreso, ma potresti rifarti con il rompicapo del vaso scopri chi lo ha rotto. Vedrai che potrai avere la rivincita e risolvere almeno un indovinello.

Allora, che aspetti a mettere in gioco le tue abilità? Alla prossima sfida.