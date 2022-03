Vincitore Grande Fratello Vip, spoiler clamoroso: “Lei non vincerà”

È la favorita, eppure secondo un ex concorrente non vincerà lei il Grande Fratello Vip. Dice l’ex inquilino: “Purtroppo ha perso punti”

Marzo è arrivato, e questo mese ci porterà alla finale del Grande Fratello Vip e all’elezione (tramite televoto) del vincitore di questa sesta edizione. Colui (o colei) che prenderà il testimone di Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione 2020/2021. I vipponi nella casa di Cinecittà sono ormai sempre meno, e il cerchio si stringe aspettando i finalisti.

Tantissimi altri concorrenti, invece, hanno lasciato la casa e vanno ad affollare lo studio di Alfonso Signorini, che li accoglie per i commenti nelle puntate serali del lunedì e del giovedì. Uno di questo è Gianluca Costantino, che è entrato a gara in corso ma ha resistito poco: circa un mese. Uscito dopo la nomination e il conseguente “televoto”, ha parlato a Elleradio raccontando la sua esperienza nella casa e parlando anche del possibile vincitore.

Grande Fratello Vip, il pronostico dell’ex concorrente “fa fuori” una favorita

L’argomento è andato, inevitabilmente, su Soleil: i due infatti, sono stati piuttosto vicini e sembrava esserci un certo feeling tra loro. Non c’è stato modo di capire se questo rapporto poteva evolversi a causa della prematura uscita del concorrente. In ogni caso Gianluca analizza le chance di vittoria dell’influencer sottolineando un aspetto: “Quel bacio tra Soleil e Delia non è piaciuto, secondo me. Lei lo ha dato forse per un senso di vendetta. Ma secondo me quel gesto le ha fatto perdere un po’ di punti”.

Il riferimento è all’umore del pubblico, che difficilmente avrà gradito quanto accaduto. Certe tematiche scabrose, come giusto che sia, non conquistano la simpatia della gran parte dei “televotanti”. Il pubblico, semmai, è più colpito dalle vicende sentimentali ed emozionali. Ad esempio, il caso di Delia potrebbe porla come una concreta candidata alla vittoria finale. Una vera candidata sembra essere, invece, proprio Delia Duran, mentre Miriana potrebbe essere una outsider inaspettata.