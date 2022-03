Stefano De Martino: la clamorosa scelta che cambia tutto

Stefano De Martino ha lasciato tutti senza parole. Da poche ore è arrivata la sua scelta che cambia ogni cosa. Il conduttore ha preso la decisione giusta?

Stefano De Martino ne ha fatta di strada quando ha esordito, ormai molto tempo fa, nella scuola di Amici di Maria De Filippi. De Martino aveva provato ad iniziare la sua carriera nel mondo della danza, ma nel corso degli anni ha compreso di volersi dedicare ad altri progetti ed oggi è diventato una delle giovani promesse nel mondo dello spettacolo.

Oggi, infatti, è un conduttore molto apprezzato ed ha indossato il ruolo di padrone di casa di molti programmi di successo targati Rai 2. A partire da Made in Sud, dove ha mostrato tutte le sue doti da showman, per poi approdare a Stasera tutto è possibile fino a Bar Stella, lo show dedicato a suo nonno.

Nelle scorse ore però Stefano De Martino ha fatto una scelta che ha spiazzato tutti i suoi fedeli sostenitori in quanto non solo ha scelto di lasciare Made in Sud, che a breve dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca, ma proprio mamma Rai per tornare lì da dove tutto è iniziato: Mediaset.

Stefano De Martino lascia la Rai: il conduttore torna a Mediaset

Stefano De Martino secondo recenti indiscrezioni avrebbe deciso di lasciare Made in Sud per accettare l’offerta di Maria De Filippi di tornare lì dove tutto è iniziato: a Mediaset, precisamente ad Amici di Maria De Filippi. Il bel conduttore partenopeo tornerà nella scuola più famosa d’Italia per indossare i panni di giudice della fase serale del programma, ruolo che ha già ricoperto durante la passata stagione che si è rivelata essere un vero e proprio successo.

De Martino però non ha accettato di tornare a casa soltanto per il ruolo di giudice, ma secondo il settimanale Vero avrebbe in ballo anche ben altro e per questo motivo avrebbe deciso di lasciare Mamma Rai. Secondo quanto riportato dal noto magazine, il conduttore avrebbe in ballo un nuovo programma tv tutto suo e c’è chi sospetta che il nuovo show sia stato progettato o prodotto da Maria De Filippi, che è senza dubbio una delle regine, se non la regina, indiscussa di Mediaset.

Stefano De Martino torna a Mediaset e se c’è qualcuno che va, c’è qualcuno che torna in quanto la Rai ha deciso di fare il colpaccio riprendendo all’interno del suo staff l’amata conduttrice!