Grande ritorno in casa Rai: il colpaccio che nessuno si aspettava

In Rai è previsto un grande ritorno che nessuno si sarebbe più aspettato. Dopo tanto tempo l’è stato affidato un programma tutto suo!

Quest’anno è da poco iniziato e tante sono le novità con cui il pubblico del piccolo schermo avrà modo di potersi interfacciare e nonostante ci troviamo ancora tra i mesi più freddi dell’anno, le aziende pensano già alla programmazione estiva e cosa proporre ai loro fedeli telespettatori quando le temperature saranno decisamente più calde.

La Rai ha deciso di giocare come al solito di anticipo e per la messa in onda del periodo estivo ha deciso di stupire tutti facendo un colpaccio che nessuno si sarebbe mai aspettato, in quanto ha richiamato uno dei volti più amati dal pubblico ma che da qualche tempo non ha più uno spazio tutto suo sul piccolo schermo degli italiani.

Di chi stiamo parlando? Di Elisa Isoardi, che secondo quanto rivelato dal portale Tv Blog, che da sempre ha pubblicato notizie che poi si sono rivelate essere vere, sarebbe in lizza con altri volti Rai per la conduzione di un nuovo programma, ma scopriamo insieme maggiori dettagli riguardo questo progetto.

Elisa Isoardi ritorna in Rai: quando parte il nuovo programma

Elisa Isoardi è stata assente da qualche tempo dal piccolo schermo degli italiani. L’ultimo programma che l’è stato affidato è stato La prova del cuoco, che è purtroppo arrivato al capolinea a causa degli bassi ascolti collezionati. In molti l’hanno accusata di aver rovinato il programma, ma in sua difesa è arrivata Antonella Clerici ribadendo che la sua era un’eredità difficile da cogliere in quanto era diventata il volto simbolo della trasmissione considerando che ha condotto il tutto fin dalla puntata 0, quando di programmi relativi al mondo della cucina in tv non c’era traccia.

Così la Isoardi ha scelto di provare l’esperienza a Ballando con le stelle, ma purtroppo ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio ed ha deciso di mettersi nuovamente in gioco all’Isola dei Famosi, ma nemmeno qui le cose sono andate come sperato in quanto ha dovuto ritirarsi dal programma per un altro infortunio e da quel momento si è presa una pausa dal piccolo schermo degli italiani ma ora sembrerebbe essere pronta per il grande ritorno.

Secondo il noto portale, infatti, Elisa Isoardi condurrà Uno Weekend, insieme ad altri volti del piccolo schermo, durante il corso del periodo estivo. Il programma è lo spin off di Uno Mattina e se questo segna il ritorno in Rai per lei, c’è chi invece preferisce volare a Mediaset come Stefano De Martino che ha colto al volo l’offerta di Maria De Filippi.