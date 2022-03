Royal Family: che delusione per Meghan Markle! Ecco chi l’ha tradita

La Duchessa di Sussex è uno dei personaggi più chiacchierati della Royal Family ma ultimamente è stata tradita: chi è il colpevole?

Meghan Markle ha sempre avuto la capacità di attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo. L’ex attrice statunitense ha sempre spaccato l’opinione pubblica: da un lato coloro che sostengono le sue battaglie a favore delle classi sociali meno agiate e dall’altro quelli che la accusano di essere la causa della ‘Megxit’, cioè l’addio al Regno Unito dei Duchi di Sussex.

Da circa due anni, infatti, Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Vivono in una splendida villa che si trova nel lussuoso quartiere di Montecito, dove vivono diverse star di Hollywood e varie celebrità. La villa ha un valore di circa 14 milioni di dollari, anche se da qualche settimana gira voce su un possibile trasferimento in una zona più tranquilla dello stesso quartiere.

I membri della Royal Family sono da sempre un punto di riferimento per i giovani, in particolare per le nuove leve delle monarchie di tutto il mondo. Ultimamente Meghan Markle ha perso la sfida con la sua acerrima rivale Kate Middleton. È proprio la Duchessa di Cambridge, futura regina d’Inghilterra, la preferita di una giovane principessa. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La Principessa Ingrid compie 18 anni e si ispira a Kate Middleton

Ingrid Alexandra di Norvegia ha compiuto 18 anni lo scorso 21 gennaio. È la figlia primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa Mette-Marit di Norvegia. Ingrid è la seconda nella linea di successione al trono. Il suo look ricorda molto quello di Kate Middleton, alla quale si ispira da tempo, non solo nel modo di vestire ma anche nei comportamenti e nel portamento.

La principessa è stata fotografata in occasione del suo diciottesimo compleanno con un look da ufficio: capelli lunghi castani, leggermente mossi, un leggero sorriso, un tailleur poco appariscente e un trucco molto delicato. Le foto sono state diffuse direttamente dalla Norske Kongehuset, la monarchia norvegese. Pare che in futuro ci saranno ruoli sempre più importanti per Ingrid, che frequenta il terzo anno della scuola secondaria superiore Elvebakken.

Leggi anche – Royal Family: una verità sconcertante che riguarda Harry e Meghan

La principessa non ha ancora comunicato quale sarà il suo futuro nel campo universitario ma la decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi. Per il momento si è limitata a dare una grossa delusione a Meghan Markle, sempre interessata ad essere un modello per i più giovani ma battuta in maniera inesorabile dalla sua amica-nemica Kate Middleton. Forse l’eleganza e lo stile della moglie del Principe William riescono a conquistare i giovani (e non solo) molto più facilmente.