Masterchef Italia 2022 anticipazioni finale: due ospiti stellari cambiano tutto

Mancano davvero poco, i fan possono attivare il conto alla rovescia perché questa sera su Sky andrà in onda la finale di Masterchef Italia

È il giorno della grande finale di Masterchef, il cooking show più famoso giunto alla sua 11esima edizione. Stasera su Sky 1 sarà proclamato il vincitore, la nuova stella della cucina italiana. Conto alla rovescia iniziato per tutti i fan del programma, con il pubblico che ha il suo favorito e farà il tifo per i propri beniamini. I finalisti sono quattro: Christian, Lia, Carmine e Tracy.

Tutti pronti a vincere e molto agguerriti. Come sempre, l’ultima puntata sarà concitata e darà la possibilità ai finalisti di presentare il loro menù personale per impressionare i giudici, i super chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Non mancherà l’Invention Test, dove ognuno dei concorrenti indosserà la casacca di chef: ma ci sarà un’eliminazione per volta, fino quando non rimarranno soltanto due finalisti a contendersi la vittoria.

Masterchef 11, ci siamo: le anticipazioni sulla puntata di stasera

Anche nell’ultima puntata non mancheranno gli ospiti d’eccezione: come sempre si tratta di eccellenze della cucina italiana, come Enrico Crippa: chef e fondatore del ristorante Piazza Duomo di Alba, e Andreas Carminada. Il titolare dell’Hotel Ristorante Schloss Schaunstein in Svizzera. Saranno loro che giudicheranno e valuteranno i piatti dell’ultima serata, quella decisiva per l’elezione del vincitore finale.

I menu personali dei concorrenti partiranno dall’antipasto e arriveranno fino al dolce: inizia la caccia all’erede di Federico Aquila, vincitore della scorsa edizione. Chi sarà a diventare lo chef esordiente migliore d’Italia? Appuntamento su Sky 1 in prima serata per l’attesissima finale di questa edizione di Masterchef.

