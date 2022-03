Doc 2 Nelle tue mani anticipazioni: una verità scomoda su Fanti

Vanno avanti le puntate di Doc – Nelle Tue Mani. Appuntamento su Rai 1 nella prima serata del giovedì, con ascolti record. Le anticipazioni per stasera

Entra nel vivo la seconda stagione di “Doc – Nelle tue Mani”, che come ogni giovedì rinnova l’appuntamento su Rai 1. Fino ad ora per la serie “medical” con protagonista Luca Argentero si sono registrati ascolti da record, confermando il grandissimo successo della scorsa stagione. Stavolta, per quanto riguarda la settima puntata, il cerchio si stringerà attorno al protagonista, Andrea Fanti.

Evidentemente, l’ex primario nasconde dei segreti che qualcuno fa di tutto per scoprire. Ma non è il solo retroscena che caratterizza questa puntata della fiction. Ci anche altre situazioni sulle quali bisogna fare chiarezza, come ad esempio quella che riguarda Gabriel. E poi i fari sono puntati, come al solito, su Carolina e Valenti: una storia d’amore che ha ancora molti aspetti da chiarire. Questa puntata si soffermerà, in particolare, sulla situazione legata a Gabriel.

Doc – Nelle tue mani, il difficile percorso di Andrea per tornare a fare il primario

Il medico di origini etiope sta lavorando con una psicologa per risalire all’origine dei suoi attacchi di panico. Intanto Damiano ha scoperto il segreto che riguardava la morte di Lorenzo e tiene l’intero reparto in pugno. Fanti, invece, prosegue il suo percorso per tornare a fare il primario, superando anche l’ultimo test. Il protagonista della serie vuole tornare a tutti i costi al suo posto di primario. Restano, intanto, le difficoltà di comprensione tra la dolce Alba e l’esuberante e ambizioso Riccardo.

Quest’ultimo scoprirà qualcosa su Fanti che non gli farà molto piacere, e soprattutto si sente sempre più confuso dal punto di vista sentimentale. Cecilia, invece, farà a Fanti una proposta che lo lascerà spiazzato. Elisa sarà spiazzata da Gabriel, che la sottoporrà a una scelta complicata. Anche in questo caso c’è Cecilia che rischia di mettere in difficoltà Fanti e il suo sogno di tornare a fare il primario. Il traguardo sembra sempre più vicino, ma gli ostacoli sono sempre in agguato.