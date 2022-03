Ex Uomini e Donne: la sua verità su Gemma Galgani

Ha detto addio Uomini e Donne anni fa, ma l’interesse nei suoi confronti è ancora molto forte. È stato intervistato sul settimanale ufficiale del programma di Canale 5



Anche se ha lasciato Uomini e Donne da tempo, fa ancora parlare di sé. Soprattutto se parla di Gemma Galgani, rivelando una verità (o meglio, una sua verità) che farà certamente discutere. L’intervista è arrivata sul settimanale ufficiale del programma di Canale 5. Lui è un personaggio molto amato, che ormai ha lasciato il programma da tempo.

Si è raccontato chiarendo molti aspetti riguardo la sua situazione sentimentale: sicuramente qualcosa che i fan del programma aspettavano da tempo. Il toscano ha precisato cose importanti su Maria Laura De Vitis, che è l’ex fidanzata di Paolo Brosio. I due sono stati, infatti, fotografati assieme. “È stata solo una foto. Eravamo a un evento a Sanremo durante il periodo del Festival. Vero che eravamo insieme, ma non da soli. Le stavo semplicemente dicendo qualcosa all’orecchio perché la musica era troppo alta”.

Uomini e Donne, il giudizio dell’ex cavaliere su Gemma

Lui è Giorgio Manetti, che ha voluto precisare come la De Vitis sia troppo giovane per lui: “Ha solo 24 anni”, ha concluso. Ma l’ex cavaliere ha parlato anche di Gemma Galgani e delle accuse che lei gli ha rivolto nei giorni scorsi.

“Non penso di poter fare dichiarazioni, perché lei è un personaggio pubblico – ha detto – dico solo solo che io non commento la sua vita privata, ma quello che vedo in studio. Faccio esattamente come ogni telespettatore. Mi hanno accusato di sputare nel piatto dove ho mangiato, ma questo non è assolutamente vero”, ha chiarito l’ex cavaliere dello show di Maria De Filippi. Poi la piccata conclusione su Gemma: “Avrà conosciuto circa 150 uomini nel programma, ma senza mai trovare l’amore. La critico, magari, anche per questo”.

“Avevo veramente bisogno di potermi far conoscere nella totalità” #UominieDonne pic.twitter.com/sDrnkhQEVb — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 1, 2022