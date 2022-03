Dimmi quale tipo di cioccolata preferisci e scopri chi sei davvero con questo divertente test

Mhmm, buono il cioccolato. Al latte, con l’arancia, bianco, piccante: ne esistono di tutti i tipi e per tutti i palati. Un quadratino di questo buonissimo dolce a base di cacao e ti sentirai in paradiso e coccolata.

Ecco perché oggi ti proponiamo proprio il test del cioccolato. I nostri gusti esprimono un modo di essere e ciò che ci piace o meno. Ti basterà fare una semplice scelta e potrai scoprire chi sei davvero.

Iniziamo il test!

Test: dimmi quale tipo di cioccolato mangi e scopri chi sei veramente

In questo test del cioccolato ti mettiamo di fronte a quattro possibilità: al latte, bianco, fondente o gusto fruttato. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero scelto. Scopri chi sei veramente con questo divertente test.

Se ti piace scoprirti attraverso il tuo palato, prova anche il test del caffè in tazzina o in vetro

1) Al latte

Questo sapore ci ricorda l’infanzia e ci svela che sei una sognatrice e anche piuttosto romantica. Cerchi la dolcezza di questa cioccolata per addolcire anche la tua vita.

Sei una persona che è sempre pronta a buttarsi a capofitto in nuove avventure e che ama accogliere a braccia aperte tutto ciò che la vita ti dona.

2) Bianco

La tua scelta rivela che sei una persona ancora molto legata ai ricordi d’infanzia. Ami ricordare la tua innocenza, i tuoi nonni e le vacanze in famiglia.

Ami la vita nella sua semplicità e purezza lasciandoti trasportare da ciò che di bello ti circonda. Cerchi sempre di circondarti di persone che ti rendono felice e che ti facciano sentire appagata e amata.

3) Fondente

Ami i sapori forti e sei una persona pura. Hai un carattere ben delineato e a suo modo, anche complesso.

Ti piace questa tipologia di cioccolato per la sua intensità e per le sue mille sfaccettature, proprio come è la tua vita.

Non sei una persona superficiale, ma piuttosto sei molto riflessiva e razionale. Sei alla costante ricerca delle verità nelle anime che conosci nelle tue giornate.

4) Gusto fruttato

Se questa è la tua scelta allora sei una persona che ricerca sempre mix diversi con cui stupirsi. Visto che hai una predisposizione per la frutta, divertiti facendo il test della frutta e verdure.

Ami la vita e scoprire sempre cose nuove. Non hai paura delle difficoltà e delle tenebre, ma piuttosto sei sempre pronta a fare nuove esperienze. Sai che provando tutto riuscirai a conoscerti più a fondo