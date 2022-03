Uomini e Donne puntata 3/3/22, il cavaliere fraintende tutto: la delusione è dietro l’angolo

A Uomini e Donne i fraintendimenti sono dietro l’angolo e il cavaliere ha preso l’ennesima batosta durante il corso della puntata.

Uomini e Donne come sempre porta il sorriso al pubblico del piccolo schermo e l’appuntamento di oggi, che è il proseguimento della registrazione iniziata ieri, mostra al centro dello studio Biagio Di Maro. Il cavaliere è uscito con Stella, la signora che ha chiamato al programma per conoscerlo.

L’uscita è proseguita per il verso giusto, ma lei si sente frenata perché il cavaliere è più piccolo di lei. Lui, invece di consolarla, ne ha approfittato per parlare con una signora che è scesa a corteggiare Stefano, chiedendole come mai le avesse fatto gli occhiolini e salutato in auto durante la passata registrazione. La signora smentisce e afferma si tratti di un errore, ma lui insiste asserendo che sarebbe anche interessato a conoscerla, anzi.

Biagio approfitta del momento anche per chiedere a Stefano di smettere di parlare male di lui con le altre signore e se ha qualcosa da dirgli, di dirlo in faccia. Il cavaliere replica affermando che non sa di che cosa stia parlando ed a questo punto interviene Giuliana che prova a fare chiarezza tra i due.

Tina Cipollari e Pinuccia: è ancora scontro a Uomini e Donne

Giuliana ammette al Trono Over di Uomini e Donne di aver riferito lei quest’episodio a Biagio, ma che c’è stato un fraintendimento perché ha fatto un paragone ironico tra due calciatori e niente di più. Lui non la lascia parlare e l’accusa di essere una persona falsa e bugiarda. Maria De Filippi prende le sue difese, affermando che lei ha sempre detto le cose come stavano. Tant’è che non ha mai avuto problemi ad ammettere che tra loro ci sono stati dei baci.

Nessuno però sembra credere alle parole di lui, ne tanto meno alla storia che la nuova signora gli abbia fatto intendere chissà che cosa. Stella, dopo aver osservato tutto questo, decide di tornare al posto trovando il tutto fuori luogo perchè era un momento dedicato a loro e non sa se proseguire o meno la conoscenza.

Maria, durante il corso della puntata, nota Pinuccia, che ieri ha abbandonato gli studi Elios a causa di Tina, abbastanza triste e la dama confida di essere di pessimo umore perché Alessandro pensa soltanto all’altra signora. Questo manda su tutte le furie l’opinionista che l’attacca affermando che è stata lei a mancare di rispetto al cavaliere e a voler troncare il tutto e che si basa soltanto sui commenti fatti sul web.

“Io sono contro la maleducazione che usano certe persone” ha spiegato Tina Cipollari. “Ma se a tutti non sta simpatica, un motivo ci sarà” ha aggiunto mentre Maria provava a difendere la dama, profondamente offesa dalle sue parole.