GF Vip daytime del 3/3/22, la gieffina esagera: quello che ha detto è imperdonabile

Al GF Vip sono state fatte gravi accuse nella casa più spiata d’Italia. Quello che ha detto è davvero imperdonabile.

Il daytime è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per aggiornare i fedeli telespettatori di canale 5 su quello che sta accadendo in queste ore nella casa più spiata d’Italia. Al GF Vip la tensione è alle stelle perché mancano soltanto quattro puntate alla finale e i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno.

Basti pensare che durante la scorsa diretta c’è stata una doppia eliminazione a sorpresa e nulla esclude che il tutto possa ripetersi anche durante il corso di questa sera perché sì questa sera c’è l’ultimo appuntamento live di questa settimana. Per questo motivo il daytime del GF Vip di oggi sarà diviso in due parti: nella prima ci verranno mostrare le dinamiche che hanno visto coinvolti i concorrenti di quest’edizione e poi la parola passerà ad Alfonso Signorini che rivelerà tutte le anticipazioni della diretta di questa sera.

Iniziamo con calma però vedendo che cosa ha da farci vedere la produzione del reality show di successo di canale 5 sulle dinamiche che hanno visto coinvolti i nostri amati vipponi.

Lulù Selassiè: grave accusa su sua sorella Jessica al GF Vip

Il daytime del Grande Fratello Vip sa come tenere il suo fedele pubblico incollato allo schermo. Tant’è che parte subito con il botto mostrandoci subito la delusione di Lulù Selassiè che non ha apprezzato le recenti dichiarazioni di sua sorella Jessica che ha ammesso di essersi sentita sempre inferiore a lei e a Clarissa. Per Lulù questa è stata una bassezzache avrà deluso anche sua madre perché convinta che le abbia incolpata di tutti i suoi problemi ed ha fatto anche un’accusa pesante nei confronti di sua sorella, sospettando che abbia raccontato determinate cose soltanto per arrivare in finale. C’è già però chi ha le idee chiare sul vincitore di questa sesta edizione.

Tutti i suoi compagni di viaggio hanno provato a farla ragionare, affermando che lei ha mal capito le sue parole ma Lulù non vuole saperne e continua a criticare sua sorella Jessica. Davide Silvestri è convinto che Jessica abbia paura di emergere per non fare un torto a sua sorella, mentre quest’ultima voglia vincere ad ogni costo anche andando contro sua sorella. La parola passa al padrone di cosa, pronto a rivelare tutte le anticipazioni del Grande Fratello Vip.

Spazio all’incidente tra Soleil e Lulù. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha per sbaglio colpito il labbro della princess e quest’ultima non ha affatto reagito bene ed ha anche litigato con sua sorella perché colpevole di non averla coccolata abbastanza ma non solo. Nella casa ritorna Alessandro Basciano per un confronto con Sophie e questa sera ci sarà anche una doppia eliminazione come la scorsa puntata.