GF Vip daytime del 4/3/22, superato il limite nella Casa: tra le due è guerra!

Al GF Vip, dopo la diretta con Alfonso Signorini su canale 5, si è superato il limite tra le due. Nella casa ora è guerra!

Il GF Vip è puntuale come sempre, mandando in onda, rigorosamente su canale 5, il suo daytime. Daytime che è arrivato subito dopo l’ultima diretta con Alfonso Signorini si canale 5. Una diretta che è stata ricca di colpi di scena che ha stupito anche lo stesso padrone di casa. Il motivo?

Alfonso aveva annunciato una doppia eliminazione a sorpresa, ma il destino ha voluto diversamente in quanto Giucas Casella, che è stato il primo eliminato per il volere dei telespettatori, aveva il secondo biglietto di ritorno ed ha potuto così proseguire con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Meno fortunato, invece, è stato Antonio Medugno che si è classificato ultimo durante il televoto lampo lanciato dal padrone di casa durante l’ultima parte della diretta.

Una puntata che ha scaldato gli animi anche dei concorrenti stessi, ma procediamo con calma e vediamo durante il daytime del GF Vip che cosa ha scelto di mostrarci la produzione, che di solito ci svela inediti retroscena che non si riescono a captare durante il corso della messa in onda della diretta di canale 5.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan al capolinea: è lite al GF Vip

Il Grande Fratello Vip durante il corso di questo appuntamento del suo daytime si propone di non voler in alcun modo annoiare il pubblico del piccolo schermo degli italiani, partendo subito con il botto. Si parte subito infatti con il rapporto tra Lulù e Jessica. In molti non hanno apprezzato l’atteggiamento della prima in quanto sembrerebbe essere in competizione con sua sorella e che vorrebbe primeggiare a tutti i costi. Pensiero condiviso anche da Davide Silvestri. I due, durante il corso della puntata, se ne sono dette di tutti i colori e lei lo ha accusato di non esporsi e di fare il doppio gioco soltanto nella speranza di poter arrivare in finale e vincere il programma.

C’è però chi come Soleil Sorge, che ha avuto una brutta lite con Miriana Trevisan dopo la puntata, difende Lucrezia affermando che lei è molto più ruvida e si espone mentre sua sorella preferisce stare in silenzio giocando di astuzia.

Ma passiamo proprio alla lite tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la Trevisan. Quest’ultima l’ha votata affermando che non crede in questa nuova versione di se stessa, quella buona e gentile, perché le ha fatto troppo male in passato. Soleil non l’ha presa bene e l’ha accusata di essere una vipera e particolarmente accanita nei suoi confronti.

E’ chiaro che tra le due non ci potrà mai essere un’amicizia, ma soltanto burrasca anche dopo il GF Vip.