Notte turbolenta al Grande Fratello Vip: volano insulti

Al Grande Fratello Vip, dopo l’ultima diretta della settimana in compagnia di Alfonso Signorini su canale 5, i concorrenti hanno trascorso una notte turbolenta dove sono volati insulti!

Al Grande Fratello Vip il meglio avviene sempre dopo la diretta con Alfonso Signorini e a volte, come in questo caso, durante la pubblicità, subito dopo il collegamento con il padrone di casa. Durante questo spazio, infatti, sono volati stracci tra due vipponi che non se la sono di certo mandata a dire.

A scatenare il tutto è stato come al solito una nomination che ha creato il putiferio nella casa. Tant’è che come al solito sono volate parole forti ed hanno stabilito ancora una volta, nonostante da parte di entrambe ci sia stato un mezzo tentativo di avvicinarsi, che un’amicizia tra loro non può esserci: sono due mondi troppo distanti per potersi incontrare e trovare un punto in comune.

Tant’è che poco dopo le nomination, è scoppiata una furiosa lite tra Soleil e Miriana. La Sorge, reduce dal suo triangolo artistico, non ha gradito la nomination dell’ex ragazza di Non è la Rai quando con lei non c’è mai stato alcun tipo di rapporto, ma scopriamo che cosa si sono dette le due mentre le telecamere di canale 5 erano concentrate su altri aspetti della puntata.

Furiosa lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge e Miriana Trevisan sono state protagoniste di una furiosa lite al GF Vip. Lite che è avvenuta poco dopo quella che ha visto protagonisti Lulù e Davide dove non si sono risparmiati parole forti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha assolutamente gradito la nomination ricevuta e accusato la Trevisan di essere una brutta persona e di essersi accanita nei suoi confronti. Non solo, la Sorge ha anche tirato in ballo l’età della sua interlocutrice, affermando che potrebbe essere sua figlia e tutto quello che sta facendo non sarebbe affatto carino nei suoi confronti.

“Sei una vipera!” ha esordito la Sorge senza troppi giri di parole, come riportato dal portale Biccy. “Te la sei presa con me da quando sono qui dentro” ha subito aggiunto, nonostante la Trevisan pensi la stessa identica cosa di lei. “Sei volgare, alla tua età!” ha aggiunto non andandoci di certo leggera.

“Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura” ha poi proseguito. “Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del C! Mamma mia, che vipera” ha poi concluso mentre la Trevisan si è limitata a dire che lei ha ricevuto troppo male da parte sua durante il corso di questi mesi e per questo motivo ha scelto di nominarla.

Miriana e Soleil sono due mondi sempre più distanti.