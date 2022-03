L’Isola dei Famosi 2022 anticipazioni: colpaccio di Ilary Blasi, arriva la coppia olimpica

Si continua ad arricchire con le ultime voci, il gruppo di celebrità che andranno a formare il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi

Mancano esattamente dieci giorni all’ultima puntata del Grande Fratello Vip, e il cambio della guardia con l’Isola dei Famosi sembra già pronto. In realtà di ufficiale non si sa ancora molto, ma come sempre Canale 5 svelerà le varie info solo a ridosso della prima puntata. A dirla tutta non è ufficiale nemmeno quella, ma si parla del 28 marzo. Di certo c’è soltanto che la conduttrice sarà ancora Ilary Blasi, oggi alle prese con il gossip sul suo matrimonio con Totti.

Poi bisogna affidarsi soltanto alle indiscrezioni giornalistiche: alcune di queste, tuttavia, sono affidabili. Come quella che conferma Alvin nel ruolo di inviato. Per lui sarà la terza volta, e quindi si parla di un ritorno. Altra certezza è che i concorrenti saranno divisi in coppie (con funzione di unico concorrente) e in singoli. Anche in questo caso tutto top secret. Del resto non si sa nulla del cast.

L’Isola dei Famosi, spunta un’altra coppia per il nuovo cast

Si parla, però, della partecipazione praticamente certa di Lory Del Santo e il suo fidanzato. Una notizia di fatto anticipata dall’ex soubrette di Drive In sui social. Altra coppia potrebbe essere quella formata da Carmen Di Pietro e suo figlio. Ma due nuovi nomi si affacciano per la corsa al nuov cast del reality. A quanto pare parteciperanno anche Laura Maddaloni e Clemente Russo. Coppia di sportivi, che pur abbandonando l’attività agonistica continuano a essere piuttosto celebri. Lei è una ex judoka, lui ex pugile.

Russo ha partecipato anche a un altro reality, “La Talpa”, nel lontano 2008. Ha così dimostrato di amare il palcoscenico televisivo. Ma i più attenti lo ricorderanno anche nell’edizione 2016 del Grande Fratello Vip, dove però non ha lasciato il segno. E ora sarebbe arrivato il momento di una nuova avventura, assieme alla moglie. I due infatti formano una coppia autentica anche nella vita. Questo ciò che prevede il regolamento dell’Isola, che vuole che i concorrenti accoppiati siano uniti da un legame forte: o di sangue o affettivo.