GF Vip: “Vogliono vincere per i soldi”. L’affondo che non ti aspetti arriva da Lei!

Al GF Vip, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini, è arrivato l’affondo che non ti aspetti. La verità è finalmente venuta a galla: “Voglio vincere per i soldi!”

Al GF Vip la verità, nel bene o nel male, viene sempre a galla. Per questo motivo nelle scorse ore, poco dopo l’ultima diretta della settimana con Alfonso Signorini su canale 5, ha fatto parlare e non poco la confessione della concorrente che ha ammesso di voler arrivare in finale per un puro discorso economico, in quanto come è ormai noto chi vince il programma si porta a casa un bel gruzzolo che può utilizzare come più preferisce.

La confessione non è piaciuta ad alcuni concorrenti, che hanno subito storto il naso di fronte a queste parole facendo notare che tutti loro hanno bisogno di soldi e le loro relative famiglie altrimenti non sarebbero rimasti sei mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia.

Ma tutto questo da chi è partito? A fare questa sincera confessione è stata Jessica Selassiè, che vorrebbe arrivare in finale per avere più possibilità di portarsi a casa il montepremi finale, considerato che gareggia anche sua sorella.

Jessica Selassiè indigna Manila Nazzaro al GF Vip: “L’ho bloccata subito”

Jessica Selassiè ha ammesso senza troppi giri che vorrebbe arrivare in finale al Grande Fratello Vip per poter avere maggiori possibilità di vincere il montepremi finale, considerato che un posto per questa tanto attesa puntata è già di sua sorella Lulù, che ieri sera è esplosa contro Davide Silvestri.

Questo discorso ha mandato su tutte le furie Manila Nazzaro, che ha fatto subito notare alla sua compagna di viaggio che non può fare discorsi del genere in quanti tutti loro che sono rimasti così a lungo nella casa più spiata d’Italia hanno bisogno di soldi, altrimenti non sarebbero rimasti così tanto tempo all’interno del programma lontano dai loro affetti più cari.

“Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’. Perché Jessy è andata da Miriana chiederle se la vedeva in finale” ha spiegato l’ex Miss Italia in un secondo momento, come riportato dal portale Biccy. “Già questa roba qui per me è strana“ ha poi aggiunto.

“Ti rendi conto? Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli?” ha fatto notare la Nazzaro. “Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti’” ha concluso.

Manila Nazzaro è rimasta delusa da Jessica Selassiè, mentre gli utenti della rete non ci hanno trovato nulla di male nella sua confessione.