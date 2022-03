Valentino Rossi al settimo cielo: il dolce annuncio della compagna Francesca Sofia Novello scatena l’entusiasmo del campione e non solo.

Momento magico per la vita privata di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Sempre più uniti e innamorati, per il campione di motociclismo e la modella, la giornata di oggi, venerdì 4 marzo, è un giorno davvero unico e speciale che ha cambiato per sempre la loro vita.

E’ nata, infatti, la primogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello e ad annunciarlo, con un post pubblicato su Instagram, sono stati proprio i genitori che hanno condiviso tutta la loro felicità con amici e fan che li seguono da sempre.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori: nata la prima figlia

Con una foto in bianco e nero in cui le mani grandi dei genitori accarezzano dolcemente il piedino della loro bambina, Valentino e Francesca Sofia hanno annunciato insieme la nascita della loro piccola. “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”, si legge nel post che, in pochi minuti, è stato inondato di like e commenti diventando virale.

«Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino — ha raccontato Sofia nel corso di una rara intervista video insieme rilasciata al giornalista americano Graham Bensinger,— ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea. Sono andata a casa, ho parlato con mia madre e lei mi ha detto subito che ero incinta, ma io continuavo a ripeterle che era impossibile». La modella ha così chiesto al compagno di raggiungerlo per dirgli la grande novità. «Quando sono arrivato mi ha detto piangendo: “Sono incinta”. È stato uno shock, ma in senso buono. All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi».

La coppia ha intenzione di allargare la famiglia, tra qualche tempo, con il secondo figlio sperando di avere anche un figlio maschio.

E’ un periodo ricco di nascite, dunque, quello che stiamo vivendo. Solo lo scorso 19 febbraio è nato Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro la cui storia è iniziata nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri, invece, è nato il terzo figlio di Kim Rossi stuart e Ilaria Spada.

Dopo due fiocchi azzurri, oggi è arrivato un fiocco rosa con la nascita di Giulietta Rossi, frutto di un amore grande e forte che unisce Francesca Sofia e Valentino Rossi che hanno sempre protetto il loro rapporto da gossip e pettegolezzi.