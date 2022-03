Fiocco azzurro per il cinema italiano: è nato il terzo figlio di una delle coppie più amate. Gli auguri dei fan.

Fiocco azzurro per una delle coppie del cinema italiano più amate dal pubblico. La clinica in cui l’attrice ha partorito ha annunciato la nascita del suo terzo figlio. Un annuncio che, in breve tempo, ha fatto il giro del web e scatenato la reazione entusiasta dei fan che si sono immediatamente complimentati con la neo mamma lasciando messaggi di auguri sotto il suo ultimo post su Instagram.

Nessun annuncio, per il momento da parte della neo mamma che, da sempre, è molto discreta e riservata pubblicando pochissimo del suo privato sui social.

Fiocco azzurro per la coppia più bella del cinema italiano

Grande gioia per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. Il fiocco azzurro è arrivato proprio nella famiglia dei due attori che hanno allargato la famiglia con il terzo figlio. La coppia ha già due figli: Ettore, 11 anni, e Ian, 3. Per i due attori è arrivato un altro figlio maschio di cui, tuttavia, non si conosce il nome. La clinica, infatti, ha annunciato solo la nascita del terzogenito della coppia senza aggiungere altro come riportato da Today.

«Il piccolo e la mamma stanno bene – riferisce Donatella Possemato, direttrice della Santa Famiglia –. Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale» come riporta Leggo.

Una grande gioia, dunque, per la coppia innamorata e sposata da diversi anni e che ha sempre vissuto in modo discreto il proprio rapporto. Mai un gossip e mai un’indiscrezione su una delle coppie più belle del cinema italiano e che il pubblico ama per la semplicità.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair a novembre 2021, la Spada ha parlato di come i figli le hanno cambiato la vita. «I figli sono un’opportunità, con la loro purezza ti mettono di fronte a te stessa e ti obbligano a migliorarti», ha raccontato l’attrice.

Il fiocco azzurro è arrivato anche in casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Anche la famiglia di Amici si allargherà presto con la nascita del primo figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta.