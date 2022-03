GF Vip, Alessandro Basciano eliminato: Sophie Codegoni si consola con lei!

Alessandro Basciano eliminato dal GF Vip: a consolare Sophie Codegoni ci pensa proprio Lei!

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha sicuramente colpito Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Durante la puntata di lunedì, la gieffina ha dovuto dare spiegazioni sulla sua storia passata con Fabrizio Corona e ha dovuto salutare il suo fidanzato Alessandro Basciano a sorpresa, a causa di una doppia eliminazione.

Insomma, Sophie accusa il colpo al GF Vip, ma una concorrente nota tutto e la consola. Vediamo insieme di chi si tratta

Soleil Sorge consola Sophie Codegoni dopo l’eliminazione di Alessandro Basciano al GF Vip: parole da brividi

Ricorderemo tutti le varie litigate avvenute nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Prima perché l’influencer insinuava che Sophie le copiasse i look e che non avesse personalità, poi le offese per essersi rifatta, etc.

Tanti litigi hanno fatto parto del loro rapporto, ma Sophie e Soleil c’erano sempre l’una per l’altra nei momenti difficili e tristi.

Nel silenzio, senza pensare ai loro scontri, una mano, una spalla e parole di lodi hanno portato a creare un forte legame tra le due gieffine.

E’ evidente che abbiano imparato a volersi bene e una nuova dimostrazione arriva proprio dopo la puntata di lunedì, quando il fidanzato di Sophie, Alessandro Basciano, è stato eliminato dalla Casa.

Soleil corre ad abbracciare Sophie rincordandola che a breve lo potrà rincontrare e offrendole anche il suo letto per dormire insieme.

Se da una parte la Codegoni non sa che il suo stilista l’ha abbandonata, dall’altra Soleil invece rimane presente e al suo fianco.

Dopo aver consolato la gieffina, la Sorge fa un gesto che spiazza il web e poi va a parlare con Davide e Giucas in salotto.

Entrambi si trovano in nomination insieme alla Codegoni, Miriana e Antonio.

Nonostante l’influencer si trovasse lontana da Sophie a commentare la nomination, Soleil non parla male della gieffina alle sue spalle, ma la elogia dimostrando di essere una vera amica.

“Lei con la love story, anche la sua crescita… è giovane, stupenda. E’ veramente adorabile” commenta la Sorge e conclude: “Stramerita la finale, perché è qui da cinque mesi ed io vi ci metterei tutti e tre in finale“.

Soleil su sophie:"lei con la love story, la sua crescita, è giovane, è stupenda, è veramente adorabile"♥️

Chi l’avrebbe mai detto che Soleil e Sophie sarebbero divenute amiche? Io, sinceramente, no. Entrambe belle ragazze, si sono trovate spesso messe a confronto e sicuramente creare un legame con questi intoppi non è stato affatto facile.

Ma ci sono l’una per l’altra, nei loro difetti e pregi. Soleil consola Sophie non per strategia, ma per il vero amore che le lega. Questa amicizia durerà sicuramente anche dopo la finale del GF Vip, ne sono certa!