Ricordate com’era Rudy Zerbi da giovane? La foto inedita

Rudy Zerbi è molto apprezzato dal pubblico. Il presentatore e professore di Amici, da anni fa il pieno di consensi quando appare in tv

Rudy Zerbi è da anni un personaggio molto amato. Sempre sulla cresta dell’onda, si è messo in evidenza come critico musicale prima ma anche come conduttore. E’ tra i protagonisti di Tu si Que Vales, ma in questo periodo è tra i professori di Amici. Anche in questo ruolo sta raccogliendo i consensi del pubblico.

Forse non tutti ricordano che lui è il figlio di Davide Mengacci, altro conduttore molto popolare, ma i suoi esordi risalgono al mondo della musica. E’ questo, infatti (e Amici lo testimonia) il terreno nel quale Rudy si è sempre mosso. Prima provando la strada dell’artista, poi facendo il produttore discografico e lavorando con l’etichetta Sony e tanti cantanti di livello, da Gianni Morandi a Renato Zero, passando per Mengoni e Antonacci e tanti altri. Oggi Zerbi ha abbandonato quel campo ma pur spostandosi nell’ambito della televisione tiene la musica come suo riferimento.

Rudy Zerbi, che incredibile cambiamento da quando era giovane

Ecco perché oggi è molto rispettato come “prof” di Amici. Attualmente si mostra con i capelli rasati, evidentemente perché li ha persi, abbastanza in carne ma con sguardo severo e attento. Non veste elegante, ma è sempre in ordine e quasi sempre con giacca e camicia. Tuttavia, in passato era molto diverso da adesso. Forse lo ricordano in pochi, ma circolano alcune sue immagini nelle quali è molto diverso.

Capelli lunghi, look più trasandato che richiama la sua vena artista. Questi filmati quando sono stati trasmessi a Tu Si Que Vales hanno avuto un grande successo, con gli applausi del pubblico. All’epoca, aveva 22 anni: lo scatto che vediamo è del 1991, quando ha partecipato come cantante al Festival Demenziale di Novate Milanese. Da quel giorno tante cose sono molto cambiate, in effetti.