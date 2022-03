Belen Rodríguez senza tempo; la showgirl esagera e i fan impazziscono

Belen Rodríguez esagera ed è bella senza tempo: i fan impazziscono

Belen Rodríguez, modella di origine argentina, crescendo diventa sempre più bella. La showgirl adesso indossa gli abiti della conduttrice per Le Iene, il suo sogno da una vita.

Oltre ad essere una bravissima donna dello spettacolo, la bella Belen fa parlare molto di sé anche nella cronaca rosa. Prima il matrimonio con Stefano De Martino concluso con la separazione, poi il ritorno di fiamma con il ballerino, finita la storia rimane incinta dell’hair-stylist Antonino Spinalbese e poi di nuovo foto a cena fuori con Stefano.

Insomma, nella vita della Rodríguez non ci si annoia mai.

Ma adesso esagera e i fan impazziscono. Le foto parlano chiaro e Belen mostra la sua bellezza senza tempo. Scopriamo insieme cosa ha pubblicato

Belen Rodríguez esagera sui social: la bellezza senza tempo fa impazzire i suoi fan

Sempre concentrata sul suo lavoro, Belen Rodríguez sta indossando gli abiti da Iena e si diverte a condurre il programma insieme all’amico e conduttore Teo Mammucari.

Nonostante la sua vita ricca di impegni, la modella si diverte ad aggiornare i suoi fan sul suo profilo Instagram seguitissimo, con più di 10 mila followers.

Dopo aver raccontato il motivo della sua rottura con Antonino Spinalbese, Belen viene colta in fragrante in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino alle terme, ma l’uomo ha deciso di prendersi una vacanza con il suo più grande amore.

La Rodríguez sa come conquistare e provocare la sua preda e si diverte a mettersi in gioco anche sul suo profilo Instagram. Infatti, ha pubblicato tre scatti veramente sensuali e i fan sono impazziti.

Nella prima foto, Belen mostra la sua schiena nuda; andando avanti, la modella cinge il seno con le mani e si intravede il pantalone di jeans sbottonato che la rende sempre più maliziosa. Ma è l’ultimo scatto il vero pezzo forte: si intravede il seno e, con gli occhi chiusi e le labbra leggermente aperte, mostra un lato di sé senza tempo.

La modella è la migliore nel gioco della seduzione e con queste foto vedo/non vedo fa impazzire i fan sul web.

Tra i tanti commenti, c’è anche quello dell’attrice Laura Chiatti che le scrive: “Ma di che vogliamo parlare?“. Belen esagera sul suo profilo social, ma anche le donne riconoscono che è proprio meravigliosa e brava.

Dove c’è amore, però, c’è anche la parte che non comprende il gesto della modella. C’è chi crede che queste siano foto poco opportune visto la situazione critica dell’Europa, chi commenta dicendo che ha usato troppo Photoshop e c’è chi dice che Belen si sia rifatta troppo.

Insomma, Belen sa proprio come far parlare di sé e, come nella vita reale, si diverte a mantenersi nel mistero. C’è chi pensa che esageri e chi invece la motiva e la trova bellissima. La Rodríguez è una bellezza senza tempo e sa benissimo come giocare in tutti gli aspetti della sua vita