Sophie Codegoni non coglie il messaggio di Basciano: Signorini insinua il dubbio

Sophie Codegoni non ha colto il messaggio del suo fidanzato Alessandro Basciano e Alfonso Signorini ha insinuato il dubbio su di lui. L’ex concorrente ha mandato un messaggio in codice alla sua fidanzata?

Sophie Codegoni durante la diretta di lunedì scorso ha dovuto purtroppo separarsi dal suo fidanzato Alessandro Basciano, che è risultato il meno votato dal pubblico del piccolo schermo dopo il televoto lampo lanciato dal conduttore in diretta.

Prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato all’ex corteggiatore di Uomini e Donne alcune foto paparazzate che sono trapelate negli scorsi giorni, che risalgono a qualche tempo fa, che mostrano la sua fidanzata al fianco di Fabrizio Corona e lei non gli aveva mai parlato del flirt nato tra loro.

Per questo motivo aveva abbandonato il programma con l’amaro in bocca e questa sera è ritornato per avere alcuni chiarimenti con lei, ma il suo intervento è apparso piuttosto strano non solo agli occhi della diretta interessata ma anche di fronte a quelli del conduttore.

Alessandro Basciano ha mandato un messaggio in codice a Sophie Codegoni? Il dubbio

Alessandro Basciano, non appena ha avuto modo di poter rivedere Sophie Codegoni, che dopo la sua uscita si è consolata così, ha ribadito che al di fuori del programma loro due, ed ha sottolineato loro due, sono molto più forti di quello che lei possa credere ed ha anche posto l’accento sull’aver incontrato numerose volte sua madre.

Le sue parole sono apparse piuttosto strane agli occhi della diretta interessata, che non ha compreso bene il suo messaggio ma ci ha tenuto a rassicurarlo in merito alla frequentazione con Fabrizio Corona, confidando di non avergliene parlato nella casa del GF Vip soltanto per questione di privacy in quanto non sapeva se lui voleva che questo argomento diventasse di dominio pubblico.

Anche Alfonso Signorini ha trovato il tutto molto strano ed ha insinuato il dubbio su Alessandro Basciano, sospettando che il riferire più volte di aver incontrato la madre della sua fidanzata potesse essere una sorta di messaggio in codice. Messaggio che lei afferma di non aver colto, ma sarà davvero così? Che voleva dire Basciano?