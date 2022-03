GF Vip, Lulù Selassiè esplode contro Davide Silvestri: volano stracci in diretta

Al GF Vip Lulù Selassiè ha perso la calma contro Davide Silvestri e tra i due sono volati tracci durante il corso della diretta di questa sera.

Al GF Vip i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno. Tant’è che questa sera nessuno si sarebbe mai aspettato una furiosa lite tra Lulù Selassiè e Davide Silvestri. Il tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico del piccolo schermo le incomprensioni che ci sono state tra le due Princess ed ha chiesto ad alcuni vipponi che cosa ne pensassero di questo accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Davide non si è di certo risparmiato, affermando che Lulù vorrebbe vincere a tutti i costi. Anche nel battere sua sorella Jessica, colpevole secondo lui di annullarsi per non farle un torto. Al sentire queste parole la Princess non è riuscita a trattenersi ed è esplosa contro di lui accusandolo di dire queste cose soltanto per ripicca poichè durante la scorsa diretta lei lo ha nominato.

Davide Silvestri e Lulù Selassiè hanno litigato al GF Vip e i due non si sono di certo trattenuti.

Davide Silvestri e Lulù Selassiè: scoppia la furiosa lite al GF Vip

Davide Silvestri, che è intervenuto dopo lo strano messaggio di Alessandro Basciano, ha replicato affermando che lui non parla per ripicca, in quanto per quanto riguarda la nomination ritiene che lei sia stata falsa nei suoi confronti, e che certe cose le pensa davvero.

Lucrezia Selassiè non è riuscita a trattenersi e senza farlo parlare lo ha accusato di essere uno stratega e di non essersi mai esposto per paura di finire al televoto e non solo. Lo ha accusato di essere falso con Alex Belli perchè lo avrebbe criticato dopo la sua uscita per poi fare finta di nulla non appena ha fatto il suo ritorno in casa per mettere un punto al triangolo amoroso che lo ha visto protagonista nelle scorse settimane.

“Questa è Lulù signori” ha commentato lui, facendo riferimento ai modo di lei non proprio eleganti che presa dalla rabbia non ci ha visto più. Tra i due erano già nate delle incomprensioni settimana scorsa ed oggi si sono confermati essere più distanti che mai.