Benvenuti con il consueto appuntamento dell’Oroscopo di Instanews, oggi il cielo è più sereno, ma pronto a cambiamenti importanti. L’obiettivo di oggi è capire come affrontare al meglio la giornata, soprattutto con la prospettiva di prepararsi alle rivoluzioni dei prossimi giorni.

Il mese di marzo si sa, è ballerino. Un giorno il sole, un altro la pioggia, e ancora succede che le cose vanno bene ed un attimo dopo male. Per questo non dobbiamo stupirci che gli amici del mese, i Pesci e l’Ariete, siano un pochino pazzerelli. Così, siamo giunti al terzo mese dell’anno, e oggi l’Oroscopo prevede delle novità che saranno importanti successivamente. La parola d’ordine? Serenità! Ecco i 3 fortunati e i 3 sfortunati.

Che meraviglia sapere che il cielo riserva per le Case Celesti un po’ di pace! Diciamo che al momento, è proprio quello che serve per rimettersi in sesto. Le energie possono mancare, specialmente dopo aver passato dei periodi leggermente turbolenti. Così, tra un transito e l’altro, oggi vedremo un Oroscopo pacifico e diretto al benessere dei segni dello Zodiaco.

Febbraio ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, perché si è parlato di chiarezza e lucidità, soprattutto dopo il mese di gennaio che è stato all’insegna della riflessione. Forse, qualcuno si aspettava qualcosa di più, mentre altri credevano che avrebbero vissuto eventi meno intensi.

Con marzo la situazione non cambia molto, anzi essendo un mese pazzerello la situazione può essere stravolta da un momento all’altro. La pietra del mese, l’Acquamarina è una valida alleata date le sue energie distensive, specialmente per far fronte alle emozioni del momento, che fidatevi saranno tante.

Il Sestile Sole-Urano dei giorni passati, ha dato una botta di energia ed entusiasmo verso le ambizioni di vita, ma soprattutto per calcolare nuovi progetti all’insegna della realizzazione personale. Il Sestile è un Aspetto dei Pianeti, cioè posizionamento, che divide illusoriamente il cielo in sei parti, provocando nei segni una certa fretta nel voler risolvere delle situazioni.

Come vivranno le Case Celesti questa giornata in apparenza serena, ma che sotto sotto ha delle acque in movimento? Ve lo dico subito con le previsioni dell’Oroscopo di oggi dei tre più fortunati e dei meno.

Oroscopo: cielo spettacolare per i Pesci, e non solo!

Partiamo alla grande con un trio inaspettato: Pesci, Sagittario e Capricorno. Rispettivamente sono tre segni d’acqua, di fuoco e di terra, è proprio nella giornata di oggi che riusciranno a dare il massimo sia in amore che al lavoro. Con l’obiettivo di crescere spiritualmente, ecco le previsioni di oggi. Se sei del Toro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal segno più profondo e immenso dello Zodiaco, i Pesci. Dopo un periodo di ansie e stress, nella giornata di oggi avrai delle ottime possibilità di emergere nel mondo del lavoro. La situazione è il riflesso del Sestile Sole-Urano dei giorni passati, stai vivendo solo adesso i frutti positivi. In amore la coppia vive momenti romantici, mentre i single avranno buona possibilità di fare conoscenze. Consigli: vivi al massimo la serenità, ne hai bisogno.

Passiamo al Sagittario, l’arciere dello Zodiaco ha ritrovato il suo ottimismo. Il Sestile ti ha dato energia ed entusiasmo per realizzare nuove strategie sul posto di lavoro. In amore le cose vanno bene, ma stai attento ai desideri del partner, se sei single avrai un incontro da batticuore. Consigli: stai sereno per una volta senza avere paura di metterti in gioco.

Che dire dell’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno? Hai preso la strada giusta per diventare un leader formidabile al lavoro, ma se non lo sei, comunque vivrai una giornata produttiva dove raggiugerai nuovi clamorosi obiettivi. In amore tutto bene, il Sestile ti ha donato quella positività che ti mancava per vivere sereno. Consigli: sii coraggioso, anche se alcuni cambiamenti fanno paura, provaci.

Pessima giornata per la Vergine e qualcun altro!

Niente di bello per la Vergine che sta vivendo una delusione colossale, per non parlare del nervosismo dell’Ariete e della crisi del Leone! Insomma, ci sono delle previsioni poco carine per voi tre segni di fuoco, ancora fuoco e terra. Riuscirete a rimettervi in sesto prendendo le energie necessarie? Se sei della Bilancia sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal guerriero dello Zodiaco, l’Ariete. Formidabile combattente, hai perso la voglia e l’entusiasmo di risolvere delle situazioni che ti turbano molto. Sei stanco in amore di non essere ascoltato, nonostante la chiarezza, e al lavoro non ti senti apprezzato. Il Sestile non ti ha caricato abbastanza. Consigli: non sei al top, lo sappiamo, lo stesso però non dovresti trascurare i tuoi bisogni, sii forte come solo tu sai esserlo.

Passiamo al Leone, il Re dello Zodiaco, un po’ meno fiero. Sei in preda ad una crisi di nervi perché sia in amore che al lavoro sembra proprio che tutto ti remi contro. Il Sestile non è stato benevolo con te, infatti le tue energie si sono tramutate soltanto in aggressività. Consigli: non farti prendere dal panico, ci saranno situazioni stressanti, tu cerca di affrontarle ricordando che sei più forte dei tuoi problemi.

Infine, ma non meno importante, c’è la Vergine che non ne può più. Deluderti è la cosa peggiore che possano farti, perché dietro il tuo essere cinica e sintetica, c’è una persona vera e che si mette sempre a disposizione. In amore inizia a pensare a cosa tu meriti davvero, mentre al lavoro ti conviene non strafare, le energie vengono meno. Consigli: se il Sestile non ti ha dato entusiasmo, trovalo nelle tue passioni, sono quelle che ti rendono viva.