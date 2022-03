Uomini e Donne puntata 4/3/22, Maria fa una pungente osservazione: qualcosa non torna

Uomini e Donne oggi ha portato in scena una pungente osservazione di Maria De Filippi perchè qualcosa non torna in studio.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’appuntamento appuntamento di questa settimana. Oggi si inizia con il botto in quanto Tina Cipollari ha problemi di luce. Ritiene che quelle utilizzate in studio esaltino tutti i suoi difetti e chiede di aumentare la luminosità.

Nella regia assecondano la sua richiesta ed iniziano ad aumentarle di troppo la luminosità. Tant’è che lo schermo diventa completamente bianco e lei chiede di restare così per tutta la durata della registrazione, ma ovviamente Maria De Filippi le fa notare che non è possibile perché a chi guarda il programma da casa viene un colpo. Un siparietto simpatico che senza alcun dubbio ha strappato un sorriso ai telespettatori.

Si passa però ad Alessandro e Pinuccia. Lui è uscito con Vincenza, la signora che è scesa negli studi Elios di Roma soltanto per fare la sua conoscenza. Le cose tra loro sono andate bene. Tant’è che c’è stato anche un bacetto e questo manda su tutte le furie Pinuccia che gli augura tutto il meglio e lo accusa di averla sempre presa in giro. La dama non è voluta uscire con il signore che era sceso per lei, che ne ha approfittato per chiedere il numero a Lucia, e gli opinionisti intervengono per fare alcune precisazioni a Uomini e Donne.

Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne: l’osservazione è pungente

Dopo la batosta della scorsa puntata, si prosegue e Gianni e Tinna criticano Pinuccia facendole notare che Alessandro non l’ha mai presa in giro o illusa, in quanto ha sempre specificato che tra loro c’era soltanto un’amicizia ed anche lei aveva confermato che non si trattava di un rapporto amoroso. La dama preferisce chiudere qui la trasmissione e si prosegue con Diego.

Al centro studio c’è la dama scesa apposta per lui e le cose sembrano andare piuttosto bene, ma a questo punto interviene Gloria, spalleggiata dai due opinionisti che le danno man forte, affermando che la conoscenza tra loro si è conclusa perché lei è una donna scomoda poiché essendo entrambi della stessa città sarebbe arrivato prima o poi il momento di concludere. Lui nega ed afferma che non va oltre perchè è un signora e che lei sta mancando di rispetto alla dama che ha di fronte perché si è intrufolata in un discorso in cui non c’entrava assolutamente nulla.

A questo punto interviene anche Elena, che lo ha frequentato un mese fa, che vorrebbe maggiori chiarimenti riguardo la loro conoscenza terminata mesi. Maria sbotta trovando poco consono il suo intervento, considerato che lei ieri ha baciato un altro, ma ha ammesso che la situazione le appariva poco chiara nonostante non sia recente ed hanno provato a trovare un senso a tutto questo.