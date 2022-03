Qual è la squadra del cuore dei membri della Royal Family?

Quali sono le squadre del cuore della Regina Elisabetta e del Principe Harry? Ecco chi fa battere il cuore dei vari membri della Royal Family

Il calcio è lo sport più seguito del mondo, soprattutto in Gran Bretagna. Gli inglesi hanno inventato questo sport (almeno nella versione che conosciamo) nel XIX secolo, riuscendo a farlo diventare in pochi anni molto popolare. Tutti hanno una squadra del cuore: c’è chi sostiene i colori della squadra della propria città e chi tifa per le squadre più blasonate o titolate.

Anche i membri della Royal Family hanno una squadra del cuore. In occasione della finale dei campionati europei, giocata a Wembley l’11 luglio 2021, sono stati spesso inquadrati William, Kate ed il piccolo George, molto sofferente durante i calci di rigore. Tutta la monarchia inglese, come è ovvio che sia, fa il tifo per la Nazionale inglese, sconfitta in finale proprio ai calci di rigore dall’Italia.

Oggi vogliamo svelare alle nostre lettrici e ai nostri lettori quali sono le squadre del cuore dei principali membri della Royal Family. Per chi tifa la Regina Elisabetta? Ed il Principe Carlo? Scopriremo anche quali sono le squadre del cuore dei fratelli Harry e William. Ma anche Kate, la Duchessa di Cambridge ha dei colori che le fanno battere il cuore, così come capita da tantissimi anni anche al Principe Filippo.

Per chi tifano i membri della Royal Family?

La Regina Elisabetta ha sempre avuto una grossa passione per l’Arsenal, la squadra londinese per la quale tifa sin da quando era bambina. I Gunners sono stati ricevuti da Sua Maestà a Buckingham Palace nel 2007, dopo una conversazione con il centrocampista spagnolo Cesc Fabregas. Ma Queen Elizabeth nutre una forte stima anche per un’altra squadra della capitale inglese, il West Ham.

Il Principe Carlo ha sempre tifato per il Burnley. Questa passione è nata dopo aver svolto delle attività benefiche nel Lancashire, una contea che si trova nel nord dell’Inghilterra. Secondo alcune indiscrezioni, invece, il Principe William sarebbe tifoso dell’Aston Villa, una delle due squadre di Birmingham. Pare che questa simpatia sia nata ai tempi della scuola. Esattamente come sua nonna, anche il Principe Harry tifa per l’Arsenal sin da quando era molto piccolo.

Anche la Kate Middleton ha la sua squadra del cuore. Si tratta del Chelsea. È stata la stessa Duchessa di Cambridge a dichiarare la sua passione per la squadra londinese, in occasione di un evento benefico del 2015. Infine, il Principe Filippo era un grande appassionato di sport e non ha mai dichiarato pubblicamente la sua squadra del cuore, per evitare malumori tra i sudditi. Il defunto marito della Regina Elisabetta era un ottimo amico di Bobby Charlton ed è molto probabile che tifasse proprio per il suo Manchester United.