Leggiamo l’Oroscopo di oggi cari amici di Instanews, perché una Domenica all’insegna della leggerezza è quello che ci vuole per ricominciare la settimana. Che gli ultimi tempi siano stati leggermente rocamboleschi non lo si può negare, ma gli Astri e i transiti hanno deciso di dare positività. Marte e Venere in Aquario, e le conseguenze sono fondamentali per i 3 fortunati e gli altri sfortunati.

Occhi al cielo e testa dritta al raggiungimento dei propri obiettivi, quanti di voi si stanno decidendo a fare un grande passo? La verità è che dopo tante evoluzioni, sta per arrivare una rivoluzione personale per i segni dello Zodiaco. L’Oroscopo di oggi vi fornirà dei consigli per affrontare i moti in arrivo Marte e Venere in Aquario, che significa? Innanzitutto, non bisogna preoccuparsi, perché non ci saranno né aggressività tantomeno litigi. Vi spiego cosa accadrà per le Case Celesti in relazione ai primi e agli ultimi in classifica.

Che meraviglia questa Domenica, perché nonostante gli sfortunati vivranno delle difficoltà, ci sono ottime possibilità di ripresa per la prossima settimana. L’Oroscopo di oggi è molto interessante, perché l’amore e la leggerezza dell’animo verranno accompagnati dal moto di due pianeti, Venere, appunto l’Astro della passione, e Marte quello della forza. Entrambi orbiteranno sull’Aquario.

Cosa significa? Si potrebbe pensare che di conseguenza questa condizione porti ad aggressività e a una passiona sfrenata, in realtà c’è la situazione ideale per viversi i sentimenti in serenità.

La forza di Marte è indirizzata tutta alla cura di sé o del partner, perché i sentimenti di Venere saranno forti e delicati al tempo stesso. La sensibilità delle Case Celesti verrà colpita da una positività tale che cancellerà i sospetti e le incomprensioni dei giorni passati.

Non lo si può negare, ci sono stati dei cambiamenti repentini che ad alcuni segni hanno portato delle possibilità di crescita nei rapporti interpersonali, mentre per altri ci sono state delle vere ricadute. Ad oggi possiamo confermare che marzo sta finalmente donando delle gioie, e che nonostante le avversità si potrà applicare ingegno nel risolverle.

Allora, cosa faranno i segni fortunati? E gli sfortunati? Ecco le previsioni.

Oroscopo: Aquario sei nel pieno delle tue forze!

Partiamo l’analisi da un trio imbattibile: Aquario, Scorpione e Gemelli. Abbiamo qui un segno d’aria, uno d’acqua, e un altro d’aria. Cosa combinerete oggi? Finalmente, dopo tante disgrazie, avrete un cielo limpido, e darete il meglio di voi stessi. L’amore è alle stelle, ma c’è anche chi ha la possibilità di emergere al lavoro. Se sei della Vergine sei al quarto posto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Partiamo dal segno ribelle e folle per eccellenza, l’Aquario. Ultimamente, il cielo è benevolo con te, specialmente perché forse hai messo da parte la tua negatività. Che sei uno spirito libero non lo si può negare, ma l’amore quando lo provi lo vivi come un caterpillar. Entri nel pieno della relazione, e oggi starai proprio bene con il partner. Se sei single sei pronto per nuovi incontri. Al lavoro vorrai emergere, ma datti tempo. Consigli: goditi la giornata grazie al transito, soprattutto non pensare al passato.

Passiamo allo Scorpione, l’enigmatico dello Zodiaco. Misterioso, leale e passionale, in amore sei una bomba. Sei alla ricerca di stabilità, e oggi i tuoi sentimenti, grazie alla forza degli Astri in gioco, vivranno appieno questa condizione. Al lavoro ci sono stati nervosismi, ma adesso le acque sono molto più calme. Consigli: non abbatterti se qualcosa non va come hai sperato, la bellezza che ti contraddistingue è il tuo sapere apprezzare e accettare qualsiasi sfida ti si ponga.

Che dire dei Gemelli, siete pronti a cavalcare l’onda dell’amore. Lunatici e in apparenza distaccati, avete i pianeti nel punto giusto. La situazione è allettante, specialmente per i single che vogliono provare qualcosa di nuovo. In coppia ci sono buone possibilità di fare dei progetti importanti. Al lavoro cercate di buttarvi nella mischia, perché la crescita è nel vostro orizzonte. Consigli: date spazio alla creatività e alla curiosità, non c’è Domenica migliore per dedicarsi a questo.

Cara Bilancia rimboccati le maniche, devi riprenderti!

Non possiamo non notare che questi tre segni stiano vivendo degli alti e dei bassi continui. Bilancia, Sagittario e Pesci, cosa potete fare per migliorare il vostro mood da montagne russe? Intanto, pensate a canalizzare al meglio le energie dei vostri elementi naturali: aria, fuoco e acqua. Per il resto, seguite dei consigli per riemergere dalle tenebre nelle quali ogni tanto cadete. Se sei del Leone sei al quarto posto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal segno più raffinato dello Zodiaco, la Bilancia. La tua eleganza la porti sempre con te, anche quando in amore non sei soddisfatto come vorresti. Stai ponderando dei cambiamenti, ma non ti senti ancora sicuro per farli. Mentre al lavoro vuoi sperimentare la tua curiosità. I transiti ti porteranno ad interrogarti sulla tua condizione. Consigli: essere audaci e trovare delle risposte non è sbagliato, soltanto cerca di farlo con cognizione di causa e non in preda alle emozioni.

Passiamo alle previsioni dell’Oroscopo con il segno più ottimista che ci sia, il Sagittario. Diciamo che per ora esserlo è difficile, specialmente se al lavoro ci sono state delle situazioni nuove che ti fanno perdere la voglia di superare le avversità. In amore non perdere fiducia in te stesso, il tuo partener ti ama. Se sei single sii forte e non cadere in vittimismi inutili, per come ti mostri gli altri ti percepiscono. Consigli: riposa un pochino, gli Astri non sono favorevoli a caricarti per come si deve.

Concludiamo con il segno dei Pesci, il più mistico e profondo che ci sia. Esplorare l’animo umano ti gratifica, ma per ora in amore è meglio evitare continue riflessioni. Dai spazio ad attività leggere, perché Venere e Marte favoriscono questo, e tu nonostante non sia tanto ben disposto, dovresti fare qualche sforza in più. Al lavoro preparati a dei colpi bassi, purtroppo non tutti ti apprezzano per come dovrebbero. Consigli: passa la giornata con chi ami, ti darà la forza per rinascere.