Crollo di Lulù Selassiè al Grande Fratello vip: la principessa pensa all’abbandono, Manuel Bortuzzo reagisce così.

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip si stanno rivelando più difficile del previsto per Lulù Selassiè che, insieme a Delia Duran, è l’unica ad aver già conquistato la finale. Nel corso della puntata trasmessa giovedì 3 marzo, Lulù è stata fortemente criticata dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per la litigata che ha avuto con la sorelle Jessica e ha avuto un durissimo scontro con Davide Silvestri che l’ha accusata di essere una bugiarda per averlo nominato.

Una puntata pesante quella che ha dovuto affrontare la Selassiè che ha poi avuto un vero e proprio crollo emotivo. In piena notte, Lulù tra le lacrime si è lasciata andare ad uno sfogo che ha coinvolto anche il fidanzato Manuel Bortuzzo. La Selassiè, infatti, ha ammesso di essere pensierosa non avendo sentito il “ti amo” che Manuel le dice sempre durante il collegamento con lo studio. La reazione di Bortuzzo non si è fatta attendere.

Manuel Bortuzzo e le parole per Lulù Selassiè dopo il crollo emotivo al Grande Fratello Vip

Vedendo Lulù in difficoltà, Soleil Sorge le ha dato un abbraccio e ha provato a farle ritrovare la forza e l’energia di andare avanti e arrivare in fondo all’avventura. “Non ti voglio più vedere giù e non lasciarti toccare da queste cose. Ti capisco se non riesce ad essere sempre forti, perché se è una cosa che ti viene da dentro non riesci a fregartene. Sei stata estremamente diretta questa sera e anche questo è apprezzabile. Non guardare a quello che hai sbagliato, ma riempiti di luce e splendi più di prima. Ti voglio bene per come sei”, sono state le parole che Soleil ha rivolto a Lulù contro cui Davide Silvestri si è scagliato durante un fuorionda.

La reazione di Manuel Bortuzzo che, dopo essere stato assente per tre puntate è tornato in studio, non si è fatta attendere. Su Instagram, tra le storie del suo profilo, ha condiviso un video realizzato da una fanpage scrivendo: “– 10 e lasciamo agli altri le parole e viviamo di fatti. Ti amo”, ha scritto come potete vedere nella foto qui in basso.

Manuel Bortuzo che ha anche reagito alle parole che Davide Silvestri a detto a Lulù, ha anche dedicato un pensiero alla fidanzata su Twitter. “Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te”, ha cinguettato il nuotatore.

Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te #fairylu — Manuel Bortuzzo (@manuel_bortuzzo) March 4, 2022

Alla finalissima del Grande Fratello vip mancano solo nove giorni e Manuel non vede l’ora di riabbracciare la fidanzata.