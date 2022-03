Quello che non sarebbe dovuto accadere al GF Vip. E’ nato un amore sotto la capanna del reality show?

Il Grande Fratello Vip si sta per concludere; tre puntate e scopriremo chi vincerà la più lunga edizione del reality show mai stata fatta.

E’ vero che si sente la competizione, ma anche la nostalgia. I vipponi convivono insieme da almeno sei mesi e sono ben consci che, dopo essere usciti dalla Casa, tutto sarà diverso. Per questo, ogni scusa è buona per festeggiare, divertirsi e stare insieme.

Proprio per la festa a tema trapper svoltasi sabato sera, due gieffini hanno deciso di costruire una capanna per stare più intimi, ma è nato un nuovo amore al GF Vip?

Scopriamolo insieme

Notte d’amore per Jessica e Barù sotto la capanna del GF Vip: cosa è accaduto?

Jessica Selassié, principessa etiope, e Barù, figlio di una delle famiglie più nobili in Italia, stanno flirtando da mesi. La gieffina ha più volte dimostrato di avere un interesse per il cuoco, ma lui ha sempre sottolineato di non volerci provare, almeno non di fronte a milioni di telespettatori.

Barù negli ultimi giorni si è allontanato da lei e la gieffina lancia una forte insinuazione. Dopo questi pensieri, però, Jessica non riesce a stargli lontano e i due continuano a divertirsi insieme.

Lulù Selassié e Soleil Sorge decidono di cambiare le carte in tavola e costruiscono una capanna fatta con le coperte solo per loro due. A richiedere ciò non è Jessica, ma sorprendentemente Barù.

L’uomo vuole passare del tempo con lei per creare una situazione intima lontano dall’occhio sempre vigile del GF Vip.

Nonostante Barù all’inizi fosse titubante, decide di entrare nella capanna assieme alla maggiore delle Princesse.

Passata la nottata, Soleil e Sophie vogliono capire cosa è successo e se è nato un nuovo amore nel reality show.

Come rivela il portale Biccy, Jessica racconta molto di quello che è accaduto sotto il tetto di coperte.

“Cosa è successo? Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta”: rivela la Selassié.

“Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Se era senza la maglietta? Sì, ma poi aveva il resto dei vestiti, io avevo la vestaglia e il pigiama” confessa Jessica e continua: “Abbiamo parlato di noi, del fuori e tante cose che ci riguardano. Tutte cose che con le telecamere e i microfoni non ci siamo mai detti. Qualcosa di privato e fisici? Pensieri e tante cose, dico soltanto questo per adesso”.

La gieffina racconta anche di aver parlato della possibilità di viversi questa storia d’amore fuori dalla Casa e ha aggiunto: “Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia. Se c’è stato qualcosa di fisico? Non ricordo e non posso rispondere”.

Soleil è curiosa di sentire anche la versione di Barù e corre a chiedergliela. Tutta la verità è uscita allo scoperto fuori dalla Casa, ma il gieffino ha un altro pensiero. Mentre Jessica rivela che il nipote di Costantino Della Gherardesca ha detto di vedere un futuro tra di loro, il gieffino non sembra essere dello stesso avviso.

“Se ci sono stati baci e carezze? Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori“ commenta Barù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gfvipvideo2022 (@grandefratellovipnewsdiretta)

Questa storia si fa sempre più misteriosa. Nell’ultima settimana, Jessica ha pensato più volte che Barù approfittasse del suo interesse per arrivare alla finale del Grande Fratello Vip. Le due versioni non coincidono in merito a quanto è stato detto sotto la capanna: la Princesse vede un nuovo amore, mentre Barù non crede che possa nascere niente. Chissà chi avrà ragione. Non ci resta che guardare la nuova puntata del GF Vip