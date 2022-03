Quali sono i segni zodiacali che non sanno corteggiare? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che non sanno corteggiare. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che non sanno corteggiare, quelli che non riescono mai a trovare la soluzione giusta per conquistare una persona interessante. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. Non tutti amano mettere in mostra i propri sentimenti, è una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Queste classifiche sono interessanti per diversi motivi: potrai scoprire se un amico, un collega o il tuo partner ha dei difetti dai quali devi difenderti. O, al contrario, potresti renderti conto di alcuni dettagli che hai davanti agli occhi tutti i giorni ma non te ne eri ancora reso conto. Almeno fino ad oggi!

I segni zodiacali che non sanno corteggiare

Scorpione: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano uscire con gli amici e passare delle serate in compagnia. Nello stesso momento, però, lo Scorpione è un segno che pensa solamente a sé stesso. Quando si trova in compagnia di un potenziale partner sembra quasi annoiato. È necessario che l’altra persona abbia pazienza per fare in modo che la situazione si sciolga, altrimenti si tratterà di un pessimo appuntamento.

Bilancia: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto legate al concetto di libertà. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sente l’esigenza di evadere e di tradire. Per questo motivo, la Bilancia fatica a rendere speciale un rapporto. Questo modo di comportarsi allontana le persone, rendendo la Bilancia uno dei segni meno in grado di corteggiare un potenziale partner.

Gemelli: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sopportano le separazioni. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha bisogno di affetto e va su tutte le furie se il partner non si prende cura di lui. Il segno dei Gemelli ama le attenzioni del partner e difficilmente farà il primo passo, preferisce essere corteggiato e, di conseguenza, perde moltissime occasioni importanti.