GF Vip daytime 7/3/22, la delusione è tanta: la gieffina mette in dubbio tutto

Al GF Vip non è mancata la delusione della gieffina che ha messo in dubbio tutto poco prima della diretta con Signorini.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per un appuntamento davvero speciale in quanto non solo precede la diretta di questa sera con Alfonso Signorini su canale 5, ma segna sempre di meno la data della finale che è prevista per lunedì prossimo. Per questo motivo la tensione è alle stelle tra i concorrenti che scalpitano per aggiustarsi il proprio posto in questo spazio così ambito.

La puntata di oggi inizia mostrandoci le dinamiche che hanno visto protagonisti i vipponi nelle scorse ore per poi passare la parola al padrone di casa che rivelerà in anteprima tutte le anticipazioni del GF Vip di questa sera dove ci aspetta una puntata bella tosta se si considera che durante la scorsa diretta ci sarebbe dovuta essere una doppia eliminazione, ma il destino ha voluto che Giucas Casella riuscisse a salvarsi al giudizio del pubblico, contendo il secondo biglietto di ritorno nel proprio bussolotto.

Questa sera però il destino non sarà così clemente e il pubblico dovrà votare ben due concorrenti da mandare fuori dalla casa più spiata d’Italia e forse potrebbe anche scegliere il terzo nome da mandare in finale, ma vediamo subito che cosa ha da offrirci il daytime di oggi.

Jessica Selassiè mette in dubbio Barù al GF Vip

Il daytime del Grande Fratello Vip, che potrebbe anticiparci il nuovo confronto di Jessica Selassiè, parte subito con il botto mostrandoci la delusione di Sophie Codegoni nei confronti di Miriana Trevisan che ha preferito salvare Manila Nazzaro piuttosto che lei.

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha apprezzato che non sia stata salvata dopo che si è esposta tanto nei suoi confronti, ma la Trevisan ha voluto farle notare che come lei ha delle preferenze su chi mandare in finale le ha anche lei e non deve essere giudicata per questo. La Nazzaro, invece, ritiene che tutti i suoi compagni di viaggio non stiano ragionando lucidamente con l’arrivo della finale.

Si passa a Jessica Selassiè che inizia a sospettare della sincerità di Barù, convinta che lui l’abbia un po’ utilizzata per arrivare in finale in quanto spesso le da certezze su una conoscenza al di fuori dal Grande Fratello Vip ed altre si comporta in maniera opposta e sa che questo potrebbe tenere incollato il pubblico al piccolo schermo degli italiani. La parola poi passa ad Alfonso Signorini che pronto a servire ai telespettatori tutte le anticipazioni di questa sera.

Come anticipato questa sera ci saranno due eliminazione e la proclamazione del terzo finalista di questa sesta edizione. Per le dinamiche, invece, si parlerà della capanna costruita da Lulù per sua sorella e Barù. Non mancheranno i ritorni come quello di Alex Belli questa sera nella casa più spiata d’Italia.