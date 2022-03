Uomini e Donne puntata 7/3/22: Maria sbotta con Tina e questa volta Gemma non c’entra

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha perso la calma con la sua opinionista Tina Cipollari e questa volta Gemma Galgani non c’entra nulla.

Uomini e Donne anche questa settimana è tornato sul piccolo schermo degli italiani per iniziare con la serie di avventure che riguardano i protagonisti del Trono Classico e Trono Over. Ovviamente si parta da quest’ultimi e si inizia subito con Ida ed Alessandro.

La conoscenza tra i due era partita nel migliore dei modi fin quando lui non ha confidato di non aver alcuna intenzione di trasferirsi a Brescia da lei e lei non può raggiungerlo in Campania, considerando che un figlio e un’attività ben avviata. Da quel momento è iniziata la crisi tra i due e i continui tira e molla se proseguire o meno questa conoscenza. Anche perché lui vorrebbe anche un approccio un po’ più fisico, mentre lei non riesce a lasciarsi andare se non ha delle certezze.

Tina Cipollari stronca Ida Platano affermando che lei si rompe la testa prima del tempo, ma queste parole fanno innervosire Maria De Filippi che prende le difese dalla dama affermando che data la situazione, e le sue delusioni passate, è normale la sua reazione mentre lui non si sbilancia più di tanto nel darle certezze.

Maria De Filippi ha rimproverato Tina per la prima volta e non per dare ragione a Gemma Galgani, che in questa puntata è rimasta un po’ in sordina ma le cose non sono di certo finite qua.

Maria De Filippi fa ragionare Tina Cipollari a Uomini e Donne

L’opinionista, che dovrà fare i conti con la nuova delusione di Gemma Galgani, ha compreso che cosa intendesse la conduttrice ma ha però spronato la dama a godersi maggiormente le cose in quanto deve trovare la serenità prima dentro di sé e poi con gli altri e Maria non potrebbe che essere più d’accordo.

Si passa al Trono Classico, Luca Salatino è uscito con una nuova ragazza da cui sembra essere molto attratto ma si ritorna alle dame e cavalieri del Trono Over. Al centro dello studio ci sono Stefano e Cristiana. La dama è rimasta delusa da lui in quanto non si è comportato da galantuomo non avendola accompagnata a casa, ma facendole prendere il treno, nonostante si trovassero a 20 minuti di distanza e non solo perché non le avrebbe nemmeno mandato un messaggio per sapere se fosse arrivata a casa o meno.

Lui replica affermando di non averlo fatto in mala fede, ma di non averci proprio pensato. La dama riuscirà a perdonarlo? Lei non lo sa, ma lui ha le idee chiare e vuole chiudere.