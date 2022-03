Test: scopri il tuo stato d’animo in base al colore di una candela

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. C’è una candela. Devi fissarla per 15 secondi, qual è il colore della candela? L’illusione ottica potrebbe farti vedere un colore diverso rispetto a quello reale. Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Verde: sei una persona molto felice in questo momento. Le cose stanno andando bene perché hai saputo lavorare sul tuo carattere, migliorando i punti più critici e valorizzando le tue qualità migliori. Sei stato premiato e, con il passar del tempo, hai ottenuto risultati che non avresti mai pensato di raggiungere fino a qualche anno fa.

Rosso : se hai scelto questo colore, vuol dire che sei una persona piuttosto arrabbiata in questo momento. Perdi facilmente la pazienza quando le cose non vanno come avevi previsto. Vai in crisi quando non riesci a tenere tutto sotto controllo. Sei una persona precisa e maniacale, curi tutti i dettagli e non sopporti l’idea di dover improvvisare.

Rosa : sei una persona calma ed in questo momento hai raggiunto un livello di serenità che non avevi mai vissuto nel corso della tua esistenza. Sei pacato, gentile e non ti piace alzare la voce. Riesci ad ottenere grossi successi senza urlare, sei un leader calmo, ti fai rispettare grazie alla tua cultura e alle tue conoscenze.

Nero : ultimamente sei un po' troppo nervoso, ti arrabbi anche per questioni futili e non riesci mai a mantenere il controllo. Questo aspetto del tuo carattere ti impedisce di ottenere i risultati che avevi preventivato e non riesci a sopportare l'idea di poter fallire. Prova a ragionare di più quando devi prendere una decisione importante, soltanto in questo modo potrai risollevarti e tornare a sorridere.

Blu: sei una persona malinconica, ti abbatti facilmente e non riesci a risollevarti, rifiutando spesso l'aiuto delle persone che fanno parte della tua vita. Questo aspetto del tuo carattere ti sta creando molti problemi, si tratta di un vero e proprio limite. La tua tristezza è contagiosa e allontana le persone che vorrebbero darti una possibilità.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale colore hai visto? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.