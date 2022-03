Dramma per il famoso attore: morto il fratello a soli 36 anni

Un vero e proprio dramma ha colpito il famoso attore, celebre per essere stato protagonista di una serie televisiva di enorme successo

Una notizia terribile, arrivata improvvisamente a scuotere la vita del famoso attore, protagonista di una nota serie tv. Il dramma lo ha colpito e sconvolgendolo a tal punto da farlo rimanere senza parole. Così tanto che ha aspettato un mese prima di dare la brutta notizia ai suoi fan e condividere con loro il grande dolore. Poi è riuscito a farsi coraggio e a comunicare quanto accaduto sui suoi account social.

E’ occorso del tempo per elaborare quanto accaduto e trovare la forza di reagire e di parlare della tragedia che ha colpito la sua famiglia. Purtroppo l’attore ha perso il fratello, morto suicida a soli 36 anni. Questo il messaggio pubblicato su Instagram per comunicare l’accaduto: “Era un uomo buono e con un grande cuore. Si spezza il cuore nel dire che il mio amato fratello ci ha lasciato”. Oltre al messaggio, su Instagram anche diverse foto che lo ritraggono assieme al fratello.

Il dramma dell’attore: tragedia in famiglia

“La sua perdita lascia una frattura insanabile nella vita di mia madre, di suo fratello e dei suoi tre figli piccoli, nonché delle loro rispettive madri”. A suicidarsi è stato Charles, il fratello del famoso attore Darren Criss, protagonista per la serie “Glee”. Non sono arrivati chiarimenti sulla dinamica dell’insano gesto, né tantomeno sulle motivazioni che lo hanno spinto a togliersi la vita. “Ho trascorso un’eternità, o almeno così mi sembra, nel farmi una ragione di ciò che è successo e credo che lo farò per il resto della mia vita”.

Poi l’attore ha scritto una serie di ricordi su suo fratello, provando a spiegare cosa può essere accaduto e lasciandosi andare a una serie di ricordi toccanti di Charles. “Voglio che tutte le cose meravigliose e positive da cui trarre ispirazione per la vita di tutti noi facciano passare in secondo piano il modo in cui mio fratello se n’è andato”, ha scritto Darren.