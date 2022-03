La pupa e il secchione 2022: arriva il figlio non riconosciuto di un famoso vip

La Pupa e il Secchione a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani e Barbara d’Urso ha annunciato il figlio non riconosciuto di un noto vip nel cast! Chi sarà mai e che ruolo avrà all’interno del programma?

La Pupa e il Secchione è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani in una veste del tutto nuova rispetto alle ultime due edizioni andate in onda su Italia 1, che hanno visto prima Paolo Ruffini nel ruolo di padrone di casa e poi il comico Andrea Pucci. Alla conduzione, come ormai noto, ci sarà Barbara d’Urso che ha riportato in onda non solo la diretta dello show, prima andava in un onda quasi come se fosse un “documentario”, ma ha anche inserito gli opinioni.

Negli scorsi giorni la bella conduttrice partenopea è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e tra una confessione e l’altra si è lasciata andare ad alcune interessanti anticipazioni sulla Pupa e il Secchione. La d’Urso, infatti, ha rivelato che all’interno del programma ci sarà un figlio non riconosciuto di un noto vip senza però lasciarsi andare ad ulteriori indizi in merito alla sua identità o al suo ruolo dello show, ma chi mai sarà?

Anticipazioni La Pupa e il Secchione: Barbara d’Urso parla di un figlio di un noto vip

Barbara d’Urso purtroppo non si è lasciata andare a maggiori dettagli in merito al figlio non riconosciuto di un vip molto noto e non ha nemmeno rivelato che ruolo avrà all’interno della nuova edizione della Pupa e il Secchione in quanto potrebbe svolgere il ruolo di Secchione, ma anche di Pupo e perché no: potrebbe essere anche il terzo giudice segreto.

Secondo recenti indiscrezioni, però, questo ruolo sarebbe stato affidato dalla bella conduttrice partenopea, che di recente ha mostrato il nuovo studio del programma, a Soleil Sorge che al momento si trova nella casa del Grande Fratello Vip. La d’Urso ha ammesso che non le dispiacerebbe averla nel suo programma, ma che non ha avuto modo di poterle proporre il tutto e che se lei dovesse abbandonare il programma prima dell’inizio dello show avrebbe modo di poterle fare questa tanto attesa proposta altrimenti nulla esclude che il tutto possa avvenire in diretta, proprio durante la finale considerato che Barbara, come ormai ufficiale, sarà uno dei super ospiti dell’ultima puntata del programma di Alfonso Signorini.

Barbara d’Urso ha dato numerose indizi sulla Pupa e il Secchione ed ha permesso al pubblico della rete di appassionarsi ancora di più al programma in quanto ora sono tutti curiosi di conoscere l’identità del terzo giudice segreto e l’identità di questo figlio non riconosciuto di un vip molto famoso.