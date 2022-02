La pupa e il secchione 2022: Barbara D’Urso svela il dettaglio che conferma tutto

La Pupa e il Secchione è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e Barbara d’Urso ha mostrato un dettaglio che conferma ogni cosa.

La Pupa e il Secchione è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 15 marzo su Italia 1 in una veste del tutto nuova, in quanto il programma farà un ritorno alle origini. Nelle ultime due edizioni, infatti, la trasmissione era stata strutturata come se fosse quasi un documentario. Una versione del tutto diversa rispetto alla versione originale del format, in quanto il tutto si svolgeva in uno studio con tanto di pubblico.

Barbara d’Urso, che è stata chiamata da Mediaset nel ruolo di padrona di casa, ha voluto tornare alle origini ed è pronta a far tornare il programma in studio con una maggiore interazione del pubblico e soprattutto svolgerà il tutto in diretta proprio come un tempo.

Nelle scorse ore però la bella conduttrice partenopea ha voluto mostrare un dettaglio da alcuni molto atteso: una piccola anteprima dello studio che accoglierà i nuovi protagonisti dello show. Siete pronti a vederlo?

Barbara d’Urso mostra lo studio de La Pupa e il Secchione Show

Barbara d’Urso, che di recente pare ad essere pronta per un importante svolta per la sua volta, sul suo profilo Twtter ha deciso di fare il grande passo e di mostrare a tutti i suoi fedeli sostenitori lo studio de La Pupa e il Secchione Show.

La bella conduttrice partenopea stava per vedere il tutto per la prima volta ed ha deciso di condividere questo importante momento con tutti i suoi fedeli sostenitori, che hanno apprezzato questa voglia di condividere tutti i dettagli di questo nuovo progetto per quanto riguarda la sua carriera in quanto segna anche il suo ritorno in prima serata dopo la scelta di chiudere Live Non è la d’Urso, che durante l’ultimo periodo della messa in onda non aveva collezionati buoni ascolti ed ora la d’Urso è pronta a prendersi la sua rivincita con un format che sembra rispecchiare la sua vivace personalità.

Barbara d’Urso ha mostrato lo studio de La Pupa e il Secchione per la prima volta, anche se non è andata molto nel dettaglio per lasciare la sorpresa durante il debutto che, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, sarà il 15 marzo su Italia 1.

Ecco amici… Questo è lo studio de #LaPupaEilSecchioneShow… Ormai ci siamo… pic.twitter.com/Bwtavyou1V — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) February 27, 2022

Tutto sembra essere pronto per il ritorno in prima serata di Barbara d’Urso e siamo sicuri che non deluderà le aspettative dei suoi fedeli sostenitori che da tempo attendevano questo momento.