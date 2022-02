“Sono diventato papà di Margherita e di Andreas”: il dolce annuncio sui social del grande cantante emoziona i fan.

E’ iniziata con una grande gioia la nuova settimana per il famoso cantante che, sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere diventato papà di Margherita e Andreas. I piccoli, non sono gemelli, ma sono arrivati nella vita del famoso cantante a poche settimane di distanza l’una dall’altro. Al settimo cielo per aver realizzato il sogno di diventare papà, ha condiviso la prima foto dei suoi bambini sui social.

Una novità inaspettata per i fan del cantante che, sotto il post del famoso cantante, hanno scritto tantissimi messaggi di auguri condividendo con lui la sua felicità.

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo”: il cantante annuncia la grande novità della sua vita professionale

Sono bastate due telefonate per cambiare totalmente la vita di uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico e più apprezzato dai colleghi. Nella sua vita sono arrivati all’improvviso i piccoli Margherita e Andreas che l’hanno reso papà bis insieme al marito. L’autore del dolcissimo annuncio sui social è Tiziano Ferro che, questa mattina, con una splendida foto in cui ha tre le braccia i suoi bambini a cui sorride insieme al marito Victor, ha raccontato la sua immensa gioia.

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo.

La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo.

Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi.

Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata.

Ma anche la nostra.

Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione.

Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo.

Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.

E’ un diritto insindacabile.

Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre.

Vi vogliamo bene!

T, V, M, A”.

Con le parole che avete appena letto, Tiziano Ferro ha condiviso la sua immensa gioia. Il mondo della musica, recentemente, ha dato il benvenuto a Francesco, il quinto figlio di Gigi D’Alessio, ma anche a Carlo, terzo figlio di Biagio Antonacci, frutto del suo amore con la compagna Paola.