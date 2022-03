Insinuazione su Jessica Selassiè da Lei: nuovo confronto al Grande Fratello Vip?

Ancora polemiche nel reality di Canale 5 a pochi giorni dalla finale: Insinuazione su Jessica Selassiè: nuovo confronto al Grande Fratello

Manca esattamente una settimana alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Gli ormai pochi concorrenti rimasti (oggi e giovedì altre eliminazioni) devono concentrarsi sul come “filare lisci” per arrivare all’appuntamento cruciale del 14 marzo godendo dei favori del televoto. Eppure, la voglia di polemiche e di fare discussioni è irrefrenabile, e qualcosa ancora sta succedendo all’interno della casa di Cinecittà.

Stavolta il fulcro è attorno alla madre di Sophie Codegoni, che continua a prendersela con Jessica Selassiè e ad attaccarla senza sosta. La signora Valeria Pasciuti ha partecipato a una diretta Instagram con il “genero” Alessandro Basciano. Fidanzato della figlia e da poco uscito dalla casa. E’ stata questa l’occasione per attaccare di nuovo la “princess”. Secondo l’affascinante signora Valeria, Jessica non avrebbe dovuto fare il nome, per prima, di Miriana proprio per l’amicizia che la lega alla figlia Sophie.

Grande Fratello Vip, pesanti accuse a pochi giorni dalla finale

La madre della Codegoni ha sentenziato senza appello: “L’amicizia, se tale si reputa, deve andare avanti in questo modo. Tra Sophie e la “zia” miriana avrei scelto l’amicizia”. Poi fa l’esempio di Soleil: “Ha detto che se avesse saputo che Jessica non ti avrebbe saltato, l’avrei fatto io. Ecco, questa è amicizia”. Intanto, la mamma di Sophie è convinta che Jessica si sia allontana dalla figlia dopo l’uscita di Alessandro Basciano.

A questo punto ha teorizzato che la Selassiè fosse vicina alla figlia solo per l’interesse iniziale che aveva nei confronti di Basciano. E poi ha detto ancora: “Sapeva benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto anche Manila. Io non l’avrei mai fatto, perché avevano detto che volevano salvarsi e difendersi sempre”. Insomma, questo gruppetto di donne è arrivato ai ferri corti a pochi giorni dalla finale. Ognuno con i suoi interessi senza guardare agli altri. Chi la spunterà?