Belen e Stefano, ora non ci sono più dubbi: la foto che conferma tutto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. La nuova foto sembra levare ogni dubbio sul loro possibile ritorno di fiamma. Che questa volta sia quella giusta?

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse del mondo della cronaca rosa. La bella modella argentina sta sicuramente vivendo degli anni piuttosto intesi e tutto ha avuto inizio durante il primo lockdown. In quel momento lei e Stefano De Martino avevano deciso di chiudere ancora una volta la loro storia d’amore e poco dopo lei aveva incontro Antonino Spinalbese. Tra loro sembrava essere nato l’amore. Tant’è che durante la relazione è venuta alla luce anche la sua seconda figlia, Luna Marie.

Purtroppo però la relazione non è andata come prevista e poco dopo un anno di amore, i due si sono detti addio e la Rodriguez si è più volte dichiarata single, nonostante alcune paparazzate la mostrassero sempre al fianco del conduttore di Stasera tutto è possibile. I due hanno messo a tacere il gossip affermando che tra due genitori è normale mantenere vivi i rapporti ma qualcosa non torna e l’ultima foto tra i due sembra confermare ogni dubbio!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez incastrati: la foto non lascia dubbi

Belen e Stefano, tra l’altro lui di recente ha fatto un’importante scelta per la sua carriera, hanno sempre negato, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, il loro ritorno di fiamma ma qualcosa non è mai tornato considerato che le volte in cui sono stati beccati insieme il piccolo Santiago non era con loro e sono stati paparazzati anche durante una romantica cena insieme.

Nelle scorse ore, poi, tutto sembra essere venuto a galla in quanto la coppia, se così ora possiamo definirla visto che continuano a smentire il ritorno di fiamma, si trova nello stesso luogo e nonostante non abbiano pubblicato scatti in cui sono immortalati insieme, ai loro fedeli sostenitori non è sfuggito nulla e in fondo a questo articolo trovate la prova pubblicata da Deianira Marzano, nota influencer che si occupa della cronaca rosa nostrana, che dimostra che i due si trovavano nello stesso posto e nello stesso momento.

Il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen sembra diventare sempre più concreto ogni giorno che passa, ma i due non sembrano essere molto propensi a parlarne pubblicamente. Molto probabilmente, dati i loro continua tiri e molla, preferiscono sondare prima il terreno per poi rivelare ai loro fedeli sostenitori di essere tornati insieme oppure le loro speranze restano tali e i due sono semplicemente in buoni rapporti e niente di più.