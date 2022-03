Uomini e Donne: duro affondo del cavaliere a Tina Cipollari

Il duro affondo del cavaliere di Uomini e Donne a Tina Cipollari

Tina Cipollari è una opinionista di Uomini e Donne assieme a Gianni Sperti. La donna entrò a far parte del dating show per trovare la sua anima gemella e Maria De Filippi è subito rimasta folgorata da Tina.

La dama conquista tanti consensi come non. Essendo opinionista, ovviamente, deve dare il suo parere e come tutti ha delle preferenze nette. Ad esempio, i fan di Uomini e Donne sanno che Gemma Galgani e Tina non si possono sopportare e quindi molti amanti della dama torinese non sopportano l’opinionista.

Ma non solo loro! Un cavaliere di Uomini e Donne lancia un duro affondo alla Cipollari. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Biagio Di Maro, cavaliere di Uomini e Donne, lancia un duro affondo a Tina Cipollari

Biagio Di Maro è un personaggio di Uomini e Donne che divide il pubblico. Padre di famiglia, il cavaliere non riesce proprio a trovare la sua anima gemella all’interno dello studio.

Invitato dal magazine di Uomini e Donne, Biagio parla della sua ultima delusione con Giuliana, ma anche dell’abbandono di Stella che l’ha lasciato come una pera cotta in mezzo alla studio quando veniva accusato da Stefano.

In merito a ciò, Di Maro ha rivelato: “Sara è una bellissima donna, grazie a lei sono riuscito ad abbattere un muro che avevo costruito intorno a me. Abbiamo passato dei bei momenti insieme, ma sono arrivato ad un punto in cui non la sentivo, era diventata quasi un’amica. Purtroppo io non riesco a pensare di fermarmi con una persona se non sento la chimica tra noi. Se tra me e Sara ci fosse stato qualcosa di forte mi sarei fermato e avrei cercato di riavvicinarmi“.

Mentre una dama del dating show parla di una complicità incredibile, Biagio non è dello stesso parere e continua a raccontare delle sue frequentazioni passate: “Con Giuliana è stato diverso, pensavo fosse la donne giusta, quella che avrebbe potuto portami via dallo studio [..]. Dopo la nostra chiusura ci sono rimasto male, non ho dormito per due giorni”.

Il cavaliere poi passa all’opinionista Tina Cipollari che, dal canto suo, riesce sempre a criticarlo nonostante le sue buone intenzioni. Biagio lancia il duro affondo a Tina dopo che Maria De Filippi sbotta contro di lei.

“Penso che Tina non creda in me e per questo motivo le sto un po’ antipatico. Temo che a volte questo non mi metta in buona luce con le donne che conosco” commenta Biagio, ma recupera poi con queste parole: “Però mi ha fatto riflettere quando ha detto che sono ripetitivo nelle mie uscite, mi sono detto che infondo ha ragione. Magari il prossimo appuntamento sarà una cena su una panchina con un trancio di pizza! È ora di fare cose un po’ diverse, perdere la macchina per andare a fare una passeggiata, cose così”.

Biagio Di Maro lancia il duro affondo a Tina Cipollari al magazine Uomini e Donne. L’uomo ha un pensiero su di lei, ma usa parole appropriate per un’intervista. Non l’ha affossata, ma ha solo espresso la sua opinione in merito al loro legame