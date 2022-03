Manuel Bortuzzo, il gesto per Lulù Selassiè che emoziona tutti

Ad una settimana dalla finalissima del Grande Fratello vip 2021, Manuel Bortuzzo emoziona tutti con un gesto per la fidanzata Lulù.

Manuel Bortuzzo ha fatto partire ufficialmente il countdown per la finalissima del Grande Fratello Vip 2021. Il motivo del gesto è semplice: lunedì 14 marzo, dopo più di un mese e mezzo di lontananza, potrà finalmente riabbracciare e baciare la fidanzata Lulù Selassiè a cui, da quando ha abbandonato la casa di Cinecittà, ha pensato tutti i giorni.

Non solo Manuel. Anche Lulù Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip, sta contando i giorni che la separano dal suo Manuel con cui andrà a convivere per cominciare, insieme, un nuovo capitolo della loro storia d’amore. In attesa del 14 marzo, Manuel, su Instagram, ha fatto una meravigliosa dedica d’amore alla fidanzata che ha emozionato tutti.

Manuel Bortuzzo, countdown per riabbracciare la fidanzata Lulù Selassiè: le dolci parole d’amore

Lontani, ma sempre vicinissimi e in simbiosi pur non vivendo più nella stessa casa. Lontani dal 24 gennario scorso, giorno in cui Manuel ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2021, non c’è stato un giorno in cui Lulù non abbia pensato a Manuel e viceversa. I due, inoltre, sono anche in perfetta sintonia come ha svelato lo stess Bortuzzo durante la sorpresa di San Valentino per la quale ha fatto un regalo speciale alla sua principessa.

Con un video che racchiude alcuni dei momenti più belli che Manuel e Lulù hanno trascorso nella casa di Cinecittà, Manuel si è lasciato andare scrivendo una dedica speciale alla fidanzata:

“Inizia l’ultima settimana senza di te amore mio.. non mi sembra vero ma ci siamo quasi e io non vedo l’ora di tornare a sentirmi completo con te al mio fianco“, ha scritto Manuel che, a Lulù, aveva fatto un’altra dedica speciale il giorno dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Manuel e Lulù ha appassionato il pubblico sin dai primi giorni con il primo bacio arrivato il 22 settembre, giorno che Manuel ha scelto di tatuarsi sul collo e che rappresenta anche la loro canzone scritta e cantata da Ultimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

Dopo vari alti e bassi, dopo aver litigato ed essersi allontanati, Manuel e Lulù si sono sempre riavvicinati fino al giorno in cui hanno capito di essersi follemente innamorati da non lasciarsi più. E dopo il Grande Fratello Vip andranno a convivere come ha annunciato più volte Manuel nelle interviste rilasciate finora.