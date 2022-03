Quali sono i segni zodiacali più cupi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più cupi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più cupi, quelli che sono spesso tristi, anche per motivi futili. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. Non tutti amano mettere in mostra i propri sentimenti, è una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Queste classifiche sono interessanti per diversi motivi: potrai scoprire se un amico, un collega o il tuo partner ha dei difetti dai quali devi difenderti. O, al contrario, potresti renderti conto di alcuni dettagli che hai davanti agli occhi tutti i giorni ma non te ne eri ancora reso conto. Almeno fino ad oggi!

I segni zodiacali più cupi

Abbiamo già visto quali sono i segni più estroversi, quali sono i segni più crudeli in amore , quali sono i segni più pazienti e quali sono i segni più traditori. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più cupi. Ecco la classifica dei primi tre.

Bilancia: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sanno divertirsi quando lo ritengono necessario. Purtroppo capita spesso di incupirsi nel momento in cui qualcosa inizia ad andare storto. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha imparato col tempo a gestire i suoi momenti di tristezza, per questo riesce a nascondere bene i suoi pensieri negativi.

Gemelli: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una doppia personalità e, di conseguenza, sono soggetti a continui sbalzi d’umore. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non si deprime per un particolare avvenimento, anzi. A volte il segno dei Gemelli si sente triste e non riesce nemmeno a capire il perché!

Sagittario: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto creative. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco riesce ad essere molto felice quando le cose vanno bene. Al contrario, se la fantasia del Sagittario non si trasforma in azioni concrete, possono arrivare lunghi periodi di tristezza, soprattutto nel corso delle stagioni invernali. Il Sagittario riesce a dare il meglio di sé quando fa caldo.