GF Vip daytime 08/03/2022, la verità non paga: la gieffina paga un conto amaro

Al GF Vip purtroppo la verità non sempre paga. La concorrente di Alfonso Signorini ora si ritrova a pagare un conto amarissimo.

Il GF Vip, dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini su canale 5, torna sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo daytime. Daytime che mostra ai telespettatori tutti i retroscena che ieri non ha avuto modo di cogliere durante la messa in onda. Una messa in onda all’insegna dei colpi di scena in quanto ci ha fatto assistere non ad una eliminazione, ma ad una doppia dipartita dei concorrenti.

La prima ad abbandonare la casa più spiata d’Italia è stata a gran sorpresa Miriana Trevisan. Dopo tante nomination vinte, tante da segnare un vero e proprio record all’interno del reality show di canale 5, l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto ritorno a casa ma in grande stile, avendo anche modo di poter riabbracciare il suo ex marito Pago e suo figlio Nicola. L’altra eliminata, ancora più stupefacente dell’uscita di Miriana, è stata Soleil Sorge che ha perso il televoto flash che ha visto trionfare invece Davide Silvestri che si è confermato essere il terzo finalista di questa sesta edizione che lunedì giungerà al termine.

Mettetevi comodi però e vediamo che cosa ci mostra oggi il daytime del GF Vip oggi perché di cose da vedere ce ne sono.

Lulù e Jessica Selassiè condannate al GF Vip: la confessione non piace

Il daytime del Grande Fratello Vip parte con il botto e arriva subito dopo l’aspra replica di Manuel Bortuzzo alle critiche ricevute dalla sua fidanzata Lulù Selassiè, mostrandoci proprio il rapporto, ormai giunto al capolinea, tra quest’ultima e Davide Silvestri. Lei lo giudica falso, quando gli avrebbe detto ogni cosa che pensa in faccia. L’ex stella di Vivere invece le ha fatto notare come lei pretenda di essere capita dagli altri, quando in realtà non ha mai provato a comprendere nessuno.

Tutti gli altri concorrenti però sembrano pensarla nello stesso modo di Davide Silvestri e addirittura Giucas Casella sospetta che proprio questo suo atteggiamento le impedirà di poter vincere il programma. Anche Manila Nazzaro ha stroncato le sorelle Selassiè che hanno confidato di voler arrivare in finale in entrambe per avere una maggiore possibilità di potersi portare a casa il montepremi e lei ha suggerito loro di rimboccarsi le maniche e andare a lavorare come hanno fatto tutti.

“Con i soldi della vittoria aiuterei la mia famiglia, non li userei per me” si è difesa Lulù, ma Davide le ha fatto notare che quei soldi servono a tutti e non soltanto a loro. “Non mi cambierebbero la vita però” ha provato a spiegarsi.