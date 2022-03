Uomini e Donne puntata 8/3/22, dama smascherata: le telefonate segrete la inchiodano

A Uomini e Donne la dama è stata smascherata al centro studio. Le sue telefonate segrete sono saltate fuori in puntata.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani pronto a fare chiarezza in merito alle dinamiche che vedono protagonisti le dame e i cavalieri di questa stagione. Al centro dello studio Maria De Filippi chiama un po’ di protagonisti, tra cui la dama Giuliana che si era fatta notare a causa della sua conoscenza con Biagio.

La dama in più di un’occasione aveva confidato in studio di provare soltanto una grande attrazione fisica nei suoi confronti, ma nient’altro e per questo motivo ha iniziato una conoscenza con un altro uomo. In studio però qualcosa non va come previsto, in quanto alcune dame intervengono affermando di aver avuto modo di ascoltare una sua telefonata privata in cui confidava alla madre di essere interessata soltanto alla visibilità che il programma può dare e grazie a Biagio era riuscita a raggiungere il suo obiettivo.

Giuliana in un primo momento nega, ma siccome l’insistenza delle dame è forte, senza dare ulteriori spiegazioni sceglie di alzarsi e abbandonare il programma. Maria De Filippi non si scompone più di tanto e prosegue con la messa in onda del programma, parlando proprio di Biagio.

Che batosta per Franco a Uomini e Donne! Il cavaliere rifiutato così

Biagio sta provando a conoscere la signora Stella, ma quest’ultima nutre non pochi dubbi nei suoi confronti in quanto mentre stavano parlando della loro conoscenza ha preferito concentrarsi su Cristiana, la signora che stava frequentando Stefano. Purtroppo Stella non ha avuto le conferme che aspettava e sceglie di troncare la conoscenza, ma lui non sembra scomporsi più di tanto ed inizia un batti becco con Armando, che lo accusa di essere poco serio.

Si prosegue la messa in onda con Franco. Il cavaliere ha continuato la frequentazione con la dama scesa al Trono Over di Uomini e Donne, dove non è mancata la rivelazione dell’ex protagonista. Il suo nome è Enza e ancora una volta ribadisce la voglia di lui di volerle fare un messaggio, ma lei preferirebbe scambiare due parole prima di passare ad un approccio fisico. Lui viene molto criticato in studio ed Enza sceglie di troncare il tutto ed anche la dama che ha chiamato appositamente per lui dichiara di aver cambiato idea dopo che lui ha accusato le dame di essere delle ipocrite nello stroncare la scelta di declinare i suoi massaggi se poi vanno dall’estetista che è comunque un’estranea.

Si passa al Trono Classico dove Matteo Ranieri sta conoscendo una nuova dama e sembra essere molto preso da lei. Che questa sia la volta buona?